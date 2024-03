De Elon Musk a medios de comunicación: a qué se debe la ola de demandas contra OpenAI, la creadora de ChatGPT

Semana complicada para OpenAI. En los últimos días, la compañía responsable de ChatGPT ha sido demandada en hasta cuatro casos distintos que van desde la presunta violación de los derechos de autor al incumplimiento de acuerdos contractuales.

El último en acudir a la vía judicial ha sido Elon Musk. Este jueves, el magnate tecnológico presentó una denuncia contra OpenAI, su consejero delegado, Sam Altman, y su presidente, Greg Brockman, acusándoles de incumplir el pacto que cerraron al fundar juntos este laboratorio de inteligencia artificial (IA) en 2015.

En sus inicios, la 'startup' se definió como una organización de código abierto y sin ánimo de lucro que abogaba por desarrollar esta tecnología en "beneficio de la humanidad". Musk abandonó el consejo de administración de OpenAI en 2018. Un año después, la empresa puso a Altman al frente y abrió una filial con ánimo de lucro. Para el hombre más rico del mundo, esa búsqueda de beneficios supone una violación de su acuerdo fundacional.

2019 fue un año de importantes cambios para OpenAI. Y es que Microsoft invirtió 1.000 millones de dólares en ella. A principios de 2023, y con ChatGPT convertido ya en un fenómeno global, el gigante informático añadió otros 10.000 millones a su inversión e integró la IA en su negocio, estrategia que le ha permitido superar a Apple para convertirse en la compañía más valiosa del mundo.

Medios contra OpenAI

OpenAI afronta otros litigios. El miércoles se supo que otros tres medios de comunicación han demandado a la compañía, alegando que infringe los derechos de autor al usar sin consentimiento ni retribución económica contenidos protegidos como sus artículos para entrenar su modelo de IA. Según los pleitos presentados por The Intercept, Raw Story y AlterNet, ChatGPT reproduce "textualmente o casi textualmente obras periodísticas protegidas por derechos de autor sin proporcionar información sobre el autor, el título, los derechos o las condiciones de uso contenidas en dichas obras".

No es el primer así y tampoco será el último. A finales de diciembre, The New York Times presentó una demanda similar contra OpenAI y también contra Microsoft acusándolas de "copiar ilegalmente" millones de sus artículos para entrenar el modelo de lenguaje que permite al popular chatbot responder a las preguntas de los usuarios. La Asociación Medios de Información (AMI), representante de la industria mediática en España, apoyó esa demanda por "utilización indebida" de sus contenidos periodísticos.

Preguntado por ello, Altman explicó en Davos que OpenAI está "dispuesta a pagar por la información (...) por utilizar los textos que entrenan nuestros modelos algorítmicos". Un mes antes, la 'startup' llegó a un acuerdo económico con el gigante mediático alemán Axel Springer para poder usar sus contenidos.