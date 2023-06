¡Atención a todos los amantes del entretenimiento en casa! Ha llegado el momento de actualizar tu televisor y sumergirte en una experiencia visual extraordinaria. Te presentamos el televisor TD Systems PRIME55C14S, un impresionante modelo de 55 pulgadas que hará que tus películas, series y juegos cobren vida como nunca antes.

Oportunidad

Pero eso no es todo. Si estás buscando un televisor de calidad a un precio inmejorable, ¡estás de suerte! En la página web oficial de TD Systems, encontrarás este televisor de gran pulgada a un precio irresistible. De 399€, ha sido rebajado a tan solo 319€. Sí, has leído bien, ¡un descuento que no puedes dejar escapar!

Además de su increíble precio, el TD Systems PRIME55C14S viene cargado con características y tecnología de vanguardia. Con su resolución 4K y HDR10, disfrutarás de una calidad de imagen asombrosa y colores vibrantes que te sumergirán en cada escena. El sonido Dolby Digital Plus te envolverá, creando una experiencia auditiva envolvente y emocionante.

Características

Pero eso no es todo, este televisor es inteligente. Equipado con el sistema operativo Android 11, Google Chromecast integrado y Google Assistant, tendrás acceso a tus aplicaciones y contenido favoritos, como YouTube, Netflix, Disney+, HBO Max y muchas más. Controlar tu televisor con comandos de voz es tan sencillo como decir "Ok Google".

En cuanto a la conectividad, el TD Systems PRIME55C14S no defrauda. Con 3 puertos HDMI y 2 puertos USB, podrás conectar todos tus dispositivos, desde consolas de videojuegos hasta reproductores multimedia. Además, cuenta con WiFi, Bluetooth, entrada de vídeo compuesto AV, salida de audio digital óptica y puerto de interfaz común CI. Todo lo que necesitas para disfrutar de una conectividad completa.

Este televisor de 55 pulgadas se convertirá en el centro de atención de tu hogar. Ya sea en tu sala de estar, en tu habitación o incluso en tu sala de juegos, el TD Systems PRIME55C14S se adaptará perfectamente a cualquier espacio.

No pierdas esta oportunidad de actualizar tu hogar con un televisor de gran pulgada a un precio increíble. Visita la página web de TD Systems y descubre el TD Systems PRIME55C14S por solo 319€. ¡No te arrepentirás de esta elección y te aseguramos que disfrutarás de horas interminables de entretenimiento sin igual!