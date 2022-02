Compartir fotos, reenviar pantallazos de conversaciones ajenas o incluir a alguien en un grupo de WhatsApp sin permiso son comportamientos ilegales, según han recordado expertos de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) con motivo de la celebración hoy del 13 aniversario de WhatsApp.

Los expertos recuerdan que la Ley de Protección de Datos también se aplica a los mensajes de WhatsApp y que su infracción puede ser denunciada, aunque admiten que son miles de usuarios los que desconocen estas infracciones y son habituales el reenvío de fotos o conversaciones sin permiso.

La red social WhatsApp la creó el 24 de febrero de 2009 el ucraniano nacionalizado estadounidense Jan Koum y actualmente cuenta con más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo, de los que unos 32 millones corresponden a España, donde un 84% de sus usuarios afirman que se comunican por esta red social varias veces al día.

Según la UOC, se estima que actualmente se envían más de 100.000 millones de mensajes al día por WhatsApp, muchos de los cuales incumplen leyes como la de Protección de Datos o la de Propiedad Intelectual.

Según el profesor de Derecho y Ciencia Política de la UOC Eduard Blasi, experto en protección de datos, cometemos un delito o una infracción cuando se envían capturas de pantalla de otra persona sin su consentimiento, especialmente grave si se difunden datos de forma abierta o a un elevado número de destinatarios.

"En las capturas de pantalla se visualizan conversaciones que pueden identificar directa o indirectamente a una persona, lo que podría conllevar una infracción de protección de datos", según Blasi.

La normativa se aplica no sólo a los datos identificativos —como nombre y apellidos, DNI o número de teléfono—, sino también a datos identificables, es decir, a aquellos que permiten saber quién está detrás de la conversación "sin un esfuerzo desproporcionado", según el profesor.

El experto advierte que "además de la infracción por protección de datos, en función del tipo de conversación, las personas afectadas podrían reclamar una indemnización por daños y perjuicios, por una posible lesión a su derecho al honor o a la intimidad".

"Y, más allá de esto, -añade- en los casos más graves, si se difunde una conversación privada de terceras personas, se podría incurrir en un delito de descubrimiento y revelación de secretos".

También es delito difundir imágenes, audios o vídeos de una tercera persona sin su consentimiento y de hecho la Agencia Española de Protección de Datos ha impuesto sanciones a particulares por difundir contenido audiovisual de terceras personas sin su permiso.

Crear un grupo de WhatsApp profesional sin pedir autorización también es ilícito porque para añadir a una persona en un grupo de WhatsApp profesional es necesario pedir el consentimiento previo.

Recientemente, ha recordado Blasi, la Agencia Española de Protección de datos impuso una sanción a un club deportivo que había creado un grupo de WhatsApp y había agregado a una exsocia.

La Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT) ha sancionado recientemente a un ayuntamiento por crear un grupo de WhatsApp con los ciudadanos, a pesar de haberles pedido previamente el consentimiento.

"La razón es que, al añadir estos contactos, hay datos que inevitablemente quedan expuestos —foto, nombre, apellidos o número de teléfono móvil—, y ello vulnera la confidencialidad", ha explicado Blasi.

La profesora de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC Helena Rifà, directora del máster de Seguridad de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, aconseja especialmente no seguir los enlaces que no sean de confianza y borrar los mensajes que lleguen de usuarios no reconocidos, es decir, de todas aquellas personas que no tengamos en la agenda.

Mantener ordenada y "limpia" la cuenta de WhatsApp es otro de los consejos de la experta, que aconseja salir de los grupos que ya no usamos y eliminarlos, y descartar los mensajes con información muy atractiva, que invite a hacer una acción instantánea y no nos ofrezca margen para pensar en las consecuencias.