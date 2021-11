¿Has escrito a alguien y no te responde? ¿Se queda el último mensaje que le has enviado a esa persona solo con un 'check' y, por mucho que pase el tiempo, no llega a recibir ese mensaje (y, por ende, no se pone el doble 'check'?

No desesperes, a tu Whatsapp no le pasa nada... pero seguramente, la persona destinataria de tus mensajes te ha bloqueado.

Sin entrar en la motivación que tenga esa persona para bloquearte, hay una serie de señales para saber si, efectivamente, esa persona te ha bloqueado o ha borrado tu chat de Whatsapp y tu contacto.

Además de por el 'check' (si te han bloqueado solo aparecerá un 'check' de mensaje enviado, pero nunca el segundo de mensaje entregado), también sabrás que te habrán bloqueado porque no podrás ver la información de la última vez que el contacto ha estado en línea (en caso de que no tuviera desactivada ya esta opción), ni verás las actualizaciones de la foto del perfil del contacto (de hecho, llega un momento en que la foto del contacto desaparece del todo para ti) y no podrás llamar por Whatsapp a ese contacto.

Si además el bloqueo ha sido total, tampoco podrás llamarle a través de una llamada clásica y te dará el mensaje de que "la persona a la que llamas está apagada o fuera de cobertura" constantemente.