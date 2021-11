Meta, matriz de Facebook, ha anunciado que quiere cambiar el proceso de recomendaciones de su Consejo asesor de contenido, un grupo de expertos encargado de deliberar y filtrar el contenido que se da en la compañía, para poder llevar a cabo cambios estructurales significativos que tengan resultados óptimos a largo plazo y se puedan cumplir con seguridad.

En un informe publicado por la empresa cofundada por Mark Zuckerberg, en el que se muestran los resultados obtenidos tras la aplicación de sus políticas desde julio de 2021 hasta septiembre del mismo año, Facebook se ha mostrado en desacuerdo con el procedimiento de este Consejo asesor y ha solicitado mejoras en su servicio para lograr su objetivos en un período de tiempo acorde con las necesidades de los usuarios.

"A través de sus recomendaciones, el Consejo nos ha empujado a ser más transparentes sobre el funcionamiento de nuestros sistemas, cómo evaluamos la moderación de contenidos y cómo redactamos nuestras políticas", ha indicado la compañía en este informe.

Sin embargo, a pesar de reconocer que "estos consejos han tenido una amplia repercusión" y le ha obligado a repensar estas políticas, así como a poner en marcha nuevos cambios, Meta ha asegurado que cree que "el diseño actual del proceso de recomendación puede no ser la mejor manera de lograr los cambios estructurales a largo plazo" que este Consejo le insta emprender.

A pesar de afirmar que desde Meta se está colaborando estrechamente con el Consejo asesor y sus equipos internos están trabajando "para explorar otras formas de mejorar potencialmente el proceso de recomendación", la compañía no ha detallado cuáles son las medidas que pretende acordar con este grupo de especialistas de aquí en adelante.

No obstante, en el informe ha adelantado que el ritmo y el volumen de estas recomendaciones no permiten a sus equipos destinar "un tiempo adecuado para evaluarlas y aplicarlas inicialmente". Esto se debe a que, según Facebook, estas "requieren que más de una docena de personas evalúen la viabilidad, lo que no podemos completar fácilmente en 30 días".

Entre algunas de las recomendaciones del Consejo asesor de contenido que Facebook ha implementado se encuentra la actualización de su sistema de detección de desnudos, para que distinga sin problema el contenido dañino del contenido relacionado con la salud, como por ejemplo la difusión de imágenes de concienciación sobre el cáncer de mama.

Además, está probando a notificar a los usuarios en diferentes idiomas, como el español, el árabe o el portugués, cuando estos cometen infracciones y realizan publicaciones que inciten al odio, tanto en Facebook como en Instagram.