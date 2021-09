Encontrar trabajo se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de nuestro país desde 2008. La intolerancia a la incertidumbre se convirtió en uno de los principales focos de estrés de los españoles y la pandemia de coronavirus acentuó esta dolencia.

Los meses de septiembre y octubre la búsqueda de empleo se convierte en una prioridad por el impacto de la estacionalidad y la llegada de un nuevo curso empresarial, cuyos nuevos objetivos llevan a las empresas a realizar interesantes procesos de selección de personal.

Las apps son la vía más fácil y rápida de encontrar trabajo y, desde la implantación de la Ley de Protección de Datos, la única vía de comunicación con muchas compañías.

Por eso, si estás buscando empleo te seleccionamos las 5 mejores aplicaciones móviles que te ayudarán a encontrar trabajo.

1. Infojobs: A través de esta ´app´ para encontrar trabajo, los usuarios de Infojobs, la agencia de trabajo online más importante de España, podrán localizar diferentes ofertas de trabajo e inscribirse en ellas. Además podrán compartir las ofertas con sus contactos de Facebook o Twitter y marcar sus favoritas.

2. Jobeeper: La aplicación localiza las ofertas que te interesan, en función de tu currículum o región, y te las envía automáticamente a tu móvil. Lo más destacable de esta ´app´ para encontrar trabajo es que, además de recibir las ofertas al instante, no necesita registro por parte del usuario.

3. Indeed: Con esta ´app´ gratuita podrás encontrar trabajo fácilmente ya que cuenta con una de las bolsas de empleo más potentes de dentro y fuera de España. Este buscador encuentra ofertas de trabajo en 50 países del mundo como España, México, Argentina, Chile, etc. Su único punto débil es que no es posible inscribirse a la oferta a través de Indeed.

4. Alertaempleo: Con esta aplicación para encontrar trabajo se pueden ver las ofertas de empleo de todas las agencia online que hay en España. El punto fuerte de Alertaempleo es que permite recibir alertas directas en el móvil sobre ofertas de trabajo que nos interesen y gestionar las alertas ya guardadas.

5. Linkedin: La red social de búsqueda de empleo por excelencia cuenta ya con millones de usuarios suscritos. La ´app´ de Linkedin para encontrar trabajo permite, al igual que su versión web, subir nuestro currículo y contactar con las empresas que más nos interesen.