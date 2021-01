WhatsApp se ha conformado como la app de mensajería por excelencia, pero no por ello no existen otras posibilidades. Ante el inminente cambio en la normativa de privacidad de la compañía, son muchos lo usuarios que podrían quedarse sin la app de mensajes instantáneos, por lo que conocer otras posibilidades no está de más.

Así, Telegram, que ya lleva unos cuantos años dando que hablar pero que no termina de desembarcar al gigante de Facebook, ofrece una serie de opciones que WhatsApp no tiene. Aquí te presentamos algunas de ellas:

Borrar la conversación a la otra persona

Hay ocasiones, por las razones que sean, que una persona quiere ocultar, archivar o borrar las conversaciones con otra. En el caso de Telegram, la plataforma añadió la función para eliminar los chats incluso del teléfono de la persona con la que se entabla la conversación.

Para borrarlo solo hay que dar click en la función 'Unsend anything'. De esa forma el chat desaparecerá del dispositivo y del de la otra persona también.

Unirte a grupos cercanos

Más allá de los grupos de amigos, familiares y compañeros de trabajo, en Telegram existen grupos que pueden ser del interés del usuario por cercanía y temática. La app ofrece al usuario la oportunidad de solicitar entrar a grupos que están cercanos a su geolocalización, eso sí, tiene que ser públicos.

Restringir quien reenvía tus mensajes

Si sabes que esa crucial conversación que acabas de tener puede ser susceptible de ser reenviada, puedes impedirlo. Además de saber de qué usuario o cuenta proviene un mensaje o cadena, derivado de un reenvío, se puede bloquear a algún usuario que no se quiera que reenvíe tus mensajes a otros.

Número oculto

Son muchos lo famosos cantantes, escritores o políticos que se han sumado al carro de Telegram. Una de las principales razones que se puede ocultar el número de teléfono para que los demás no lo vean.

De esta forma, si un usuario te encuentra en algún grupo o alguien le comparte tu contacto, puede hacerte llegar un mensaje y entablar una conversación, pero no conocerá los dígitos de tu línea telefónica, al menos que se lo permitas.

Cuentas múltiples

A quién no le ha pasado que en sus días libres tiene que lidiar con los mensajes de la oficina. Esas molestas notificaciones pueden ser historia con las cuentas múltiples en Telegram. Y es que, el usuario puede hacer diversos perfiles con un único número.

Editar mensajes

No es desconocido que el corrector puede jugar malas pasadas. Si ese error es en un grupo de WhatsApp del trabajo o con el resto de padres del colegio, todo se complica. Y aunque desde Whatsapp se puede borrar el mensaje, Telegram va más allá y permite editarlo en tiempo real.

La función solo tiene una pega, debajo aparecerá la palabra 'editado', por lo que todos sabrán que el mensaje ha sido modificado.