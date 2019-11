Cinco trucos para que tu ordenador vaya mucho más rápido

Un ordenador lento es la pesadilla que cualquier persona que se pase el día trabajando con estas máquinas. Y es que con el paso de los años el rendimiento de las computadoras va decayendo, haciendo que se vuelvan mucho más lentas.

La instalación o desinstalación de programas y aplicaciones, el almacenamiento de cada vez más datos, problemas de software o la falta de mantenimiento del sistema son algunas de las razones por las que el rendimiento de nuestro ordenador se puede ver afectado.

Si este es tu problema, no desesperes. Antes de cambiar de equipo aquí te traemos una serie de trucos que pueden ayudar a que el ordenador vaya mucho más rápido.



Borra los archivos que no necesites

Puede parecer algo obvio, pero no está de más recordarlo. Imágenes, documentos, aplicaciones€ son muchos los archivos y datos que poco a poco van almacenándose en nuestro ordenador. Con el paso del tiempo es muy posible que esa información ya no nos resulte útil y sólo ocupen un espacio muy valioso.

Por ello, es recomendable dedicar periódicamente un tiempo a comprobar cuáles son los programas que tenemos instalados en nuestro disco duro y borrar aquellos que consideremos que ya no necesitamos. Lo mismo podemos hacer con vídeos, imágenes y documentos guardados y que ya no nos sean útiles o no necesitemos tener guardados. Si no es así, otra opción podría ser traspasarlos a un disco duro externo para de esta forma librar espacio en nuestro ordenador.

Shutterstock

Del mismo modo, los archivos temporales que los programas crean en el ordenador van ocupando espacio casi sin que nos demos cuenta. Es por eso que de vez en cuando debemos dedicar un tiempo a eliminar este tipo de archivos. Eso sí, los que ya no sean necesarios.



Desfragmentar el disco duro

Hasta los discos duros más modernos se ralentizan con el tiempo. Esto se debe a que está formado por varios sectores en los que el sistema operativo de nuestro ordenador va ordenando la información. Al ir descargando y eliminando archivos continuamente en nuestra computadora, el disco duro se va fragmentando y almacenando esos datos de forma cada vez más desordenada. Es por eso que cada vez necesita más tiempo para localizar esos 'trocitos' de información.

Al desfragmentar el disco duro, conseguiremos volver a juntar de forma contigua estos sectores, gestionaremos mejor el espacio disponible del disco duro y mejoraremos la velocidad de acceso a los datos. Por defecto las computadoras incluyen entre sus aplicaciones un desfragmentador. Sin embargo, también podremos recurrir a otras aplicaciones disponibles en el mercado.



Actualizar los controladores

Puede pasar que no encontremos una razón concreta por la que nuestro ordenador va más lento. Si esto es así, es posible que el problema se deba a una falta de actualización de los controladores o 'drivers' del sistema. Estos programas son necesarios para que funcionen correctamente la tarjeta gráfica, la de sonido, la placa base, las impresoras, escáneres, etcétera. Tampoco está de más recordar que es importante mantener actualizadas herramientas y bibliotecas como el Adobe Flash o .Net Framework.

Shutterstock



Controlar qué programas arrancan automáticamente

La velocidad con la que trabaja nuestro ordenador está muy vinculada al número de procesos que se ponen en marcha cuando lo arrancamos. Y es que, aunque muchos usuarios desconocen este dato, son varios los programas y las aplicaciones que tenemos instalados que están programados para ejecutarse nada más poner en marcha nuestra computadora.

El problema es que esto hace que el sistema arranque de forma más lenta, por lo que es recomendable deshabilitar el inicio automático de algunos de estos programas.



Almacenar archivos en la nube o en discos externos

Las aplicaciones web –las que se ejecutan dentro del navegador- nos ofrecen la posibilidad de disfrutar de sus funcionalidades sin necesidad de llenar nuestro disco duro y de forma más optimizada, ya que requieren menos recursos. Un ejemplo sería Google Docs, aplicación con la que prácticamente podremos hacer lo mismo que con el paquete ofimático Office pero ocupando muchos menos recursos.

Shutterastock

Y es que, ¿es realmente necesario acumular archivos y más archivos en el disco duro? Si disponemos de una conexión a internet óptima, una solución para liberar espacio, y de paso mejorar el rendimiento de nuestro PC, es recurrir a la nube. Multitud de servicios permiten ahora alojar nuestros archivos en la Red de forma segura. De la misma forma, podemos recurrir a gestionar determinados documentos mediante discos duros externos.