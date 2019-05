Veto de Google a Huawei: ¿qué le va a pasar a tu móvil?

La guerra comercial y tecnológica entre Estados Unidos y China ha impactado de lleno a los usuarios ya que Google suspenderá los negocios con Huawei, por lo que los móviles de esta marca podrían quedar desactualizados en poco tiempo.

El gobierno de Donald Trump incluyó el jueves de forma oficial a Huawei en una lista negra comercial, por suponer una "amenaza para la seguridad nacional", lo que implica la imposición inmediata de restricciones que complicarán mucho que el gigante tecnológico pueda hacer negocios con compañías estadounidenses.

Por el momento Huawei, que es la marca de smartphones que más se vende en España, no ha reaccionado a esta información y tampoco se han pronunciado desde el Departamento de Comercio estadounidense.



¿Qué pasa si tienes un móvil Huawei?

Los móviles de Huawei perderían acceso inmediato a las actualizaciones del sistema operativo Android. Tampoco podrían descargarse aplicaciones y servicios ya que quedarían fuera de Google Play Store o de la cuenta de correo electrónico Gmail. La empresa asiática aún tendrá acceso a la versión de Android disponible a través de licencias de código abierto, aptas para cualquiera que quiera usarlas.

No obstante, Google dejará de prestar colaboración y ayuda técnica a Huawei para sus servicios y los de Android. De esta manera, si no cambia la situación el gigante chino se vería obligado a idear su propio código operativo.

Según recoge el periódico Clarín, Huawei no ha lanzado hasta el momento el sistema operativo porque, de acuerdo a los rumores, no es tan bueno como Android, y no tiene muchas aplicaciones de terceros desarrolladas para ser usadas en él, pero siguen trabajando en ello.

El sistema operativo de Google, Android, es utilizado por el 75% de los dispositivos móviles alrededor del mundo; iOS de Apple domina casi el resto. El fundador y presidente de la empresa, Ren Zhengfei afirmó ante varios periodistas que Huawei seguirá desarrollando sus propios componentes para reducir la dependencia de proveedores extranjeros.

Los detalles concretos de los servicios específicos afectados están siendo estudiados dentro de Google, propiedad de Alphabet Inc, según la fuente. Los abogados de Huawei están evaluando también el impacto de las acciones del Departamento de Comercio, indicó el viernes un portavoz de la firma china.