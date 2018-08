Estafas en WhatsApp: El Corte Inglés no regala iPhone 8

Cuidado! El Corte Inglés no regala iPhone 8

Cuidado! El Corte Inglés no regala iPhone 8

"Hola! El Corte Ingles está regalando 1.500 Iphone 8 por la celebracion del 15 Aniversario de apertura de su tienda Online, consigue el tuyo en su pagina web oficial", así arranca un tentador mensaje que probablemente ya habrás recibido a través de WhatsApp y que no es más que otro capítulo de las estafas que recorren el servicio de mensajería de Facebook.

Lo cierto, es que WhatsApp se ha propuesto luchar contra este tipo de mensajes que llenan de spam una de las redes sociales con más usuarios activos del mundo, pero aún así se le siguen colando textos como el del supuesto regalo que te hará El Corte Inglés para celebrar el 15 aniversario de su tienda online y que, en caso de hacerles caso, ponen en peligro los datos personales de sus usuarios.

El mensaje de El Corte Inglés que es una estafa

¿Cómo detectar la estafa?

Antes de nada, si has recibido el mensaje de que El Corte Inglés regala iPhone 8 bórralo inmediatamente para evitar tentaciones y problemas. En caso de que llegue a un grupo WhatsApp, intenta avisar que se trata de un estafa.

Hay que fijarse en unos pequeños detalles para saber que todo se trata de un timo y que es mejor no abrir el enlace que se adjunta. Son estos:



La página oficial de El Corte Inglés termina con '.es' y no '.com' como aparece en el mensaje de la estafa.

Además, en la dirección oficial no hay una i latina mayúscula como sí aparece en el timo

La web de la tienda online de El Corte Inglés incluye una ese después de 'http', lo que le otorga una mayor seguridad. La del timo no.

Si no has caído en la cuenta y has caído en la falsa oferta, entrarás en una web mal copiada y que intenta suplantar la oficial de El Corte Inglés. Le añaden, además, una pequeña encuesta en la parte inferior en la que se solicitan los datos de las personas que acceden a la web.