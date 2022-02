Puede que en más de una ocasión la pereza te haya hecho abandonar la dieta. Tener que estar pendiente de lo que comes o dedicar tiempo a hacer deporte son dos cuestiones que se te complican más de lo que te gustaría y que hacen que todos tus esfuerzos por perder peso se hayan visto frustrados.

Si eres de esas personas que detestan contar calorías o seguir estrictas rutinas de ejercicios pero aún así sigues buscando remedios para conseguir bajar de peso, debes saber que no todo está perdido. Existen diferentes trucos o formas de perder esos kilos de más y sentirte bien sin tomar medidas demasiado drásticas.

Un estudio realizado por el 'Journal of the Association for Consumer Research' destacó que las personas que comen en la mesa frente a un espejo tomaban decisiones más saludables a la hora de alimentarse. Al verse a sí mismos, comían un tercio menos y muchos de ellos se decantaban por una ensalada de frutas frente a un pastel de chocolate.

Trucos sencillos que te ayudarán a perder peso sin esfuerzo