Seguro que más de una vez has escuchado eso de "come despacio que no vas a disfrutar la comida". Pues debes saber que, quien te lo haya dicho, tenía toda la razón y no solo por el hecho de que no vayas a aprovechar bien los alimentos sino porque, también está demostrado que masticar bien los alimentos puede ayudar a prevenir el aumento de peso tal y como documenta un estudio de 'Appetite'.

