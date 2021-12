Todo sabemos que bajar de peso no es una tarea sencilla. Requiere de esfuerzo e implicación y hacer dieta no siempre es lo que necesitamos. Llevar una alimentación saludable y hacer ejercicio son las claves pero, también es importante tener claro que comer sano no quiere decir pasar hambre. Introducir en nuestra alimentación comida real y superalimentos, puede ser una muy buena forma de conseguir nuestros objetivos.