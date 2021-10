Si tienes o has tenido algún problema para dormir, seguro que has puesto en práctica varios trucos y consejos para conciliar el sueño, con mayor o menor fortuna. El estrés, la alimentación y otro tipo de hábitos influyen más de lo que pensamos en la calidad del descanso. Por eso, y como siempre te decimos, si crees que existe un problema de fondo es importante que recurras a un especialista y que sigas todas sus recomendaciones al respecto. Sin embargo, esto no tiene que estar necesariamente reñido con poner en práctica algunos métodos que puedan servir de refuerzo. Es el caso por ejemplo del último sistema que se ha viralizado en TikTok para conciliar el sueño mucho más fácil y rápido además de ayudar a dormir mucho más del tirón.

Se trata del método 10-3-2-1 contra el insomnio. Karan Raj, un veterano cirujano que ejerce en Reino Unido, explica a través de la red social el truco definitivo para acabar de una vez por todas con los problemas para dormir.

¿En qué consiste el método 10-3-2-1 contra el insomnio?

El método consiste en acostumbrarnos a eliminar ciertos hábitos en momentos concretos del día con el objetivo de que el cuerpo alcance de manera natural la relajación óptima justo antes de irnos a dormir. Así, apunta, será mucho más sencillo conciliar el sueño.

Según explica el médico, hay que retirar la cafeína diez horas antes de acostarse, ya que es el tiempo que tarda el cuerpo en eliminarla de la sangre. Además, tres horas antes hay que evitar comidas abundantes y alcohol. El trabajo debe desaparecer de la ecuación dos horas antes de ir a dormir para lograr que nuestra cabeza esté libre de las preocupaciones que pueda ocasionar. Por último, recomienda que todo tipo de pantallas, ya sean de móvil o de televisión, desaparezcan una hora antes de acostarse.

Todo esto contribuye además a la producción de melatonina, una de las hormonas clave a la hora de dormir.