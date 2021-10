La moda de lo ecofriendly, de lo biodegradable y lo natural está en auge. Cada vez son más los productos que van acompañados de este etiquetado pero en muchos casos esto no es del todo cierto. A pesar de que utilizan sustancias de origen vegetal, las emplean como aditivo lo que hace que no dejen de ser productos de plástico que no es reciclable ni ecológico.

Es muy importante tener en cuenta esto, sobre todo a la hora de adquirir objetos que estén en contacto con los alimentos. Estos utensilios pueden estar fabricados de diversos materiales pero deben ser seguros y no provocar cambios en las propiedades del alimento.

Emplear utensilios de plástico con bambú que vayan a estar en contacto con alimentos puede llegar a ser peligroso, al depositar en los alimentos sustancias usadas en su elaboración en cantidades que superan los límites de seguridad. El bambú, el maíz y otras fibras vegetales no han sido autorizados como aditivos en plásticos destinados a uso alimentario y podrían representar un riesgo.

Los plásticos que contienen bambú se comercializan con bastante frecuencia como si fueran de bambú, cuando la realidad es que están hechos fundamentalmente de plástico. Por eso debemos fijarnos bien en la composición. No hay ningún problemas en los productos que son 100% bambú, pero sí en el plástico que usa polvo de bambú como aditivo.