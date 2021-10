La última comida del día es casi tan importante como la primera. De hecho en los últimos meses muchos nutricionistas están desmintiendo el mito de que el desayuno sea la comida más importante del día. "No tiene porqué, todas las comidas son importantes y en todas debemos primar cosas saludables", señala la experta en nutrición asturiana Susana Sánchez. A la hora de adelgazar y de perder peso (o simplemente de cambiar tu vida para adquirir hábitos más saludables) la cena es uno de los elementos clave: no en vano es la última comida del día, esa que te tomas justo antes de irte a dormir y a descansar y en un momento de la jornada en el que se supone que ya no vas a gastar más calorías y por tanto no necesitas mucha más energía para pasar la jornada.

El nutricionista Miquel Girones recoge en uno de sus últimos post las seis claves que debe tener una cena para ser saludable y ayudarte con la operación bikini. Te vamos a reproducir aquí, uno a uno, los consejos de este profesional al que cada día envían sus consultas miles de internautas preocupados por su dieta.

Una cena alta en proteínas

A la hora de adelgazar y de perder peso es importante que todo lo que comas te sacie. De nada vale hacer muchos esfuerzos si luego vas a tirarlo todo por la borda en un momento de debilidad en el que pases hambre "Introduce fuentes saludables de proteína como unos huevos duros o a la plancha", señala Girones (aquí te contábamos hace meses los cinco alimentos que jamás debes comer si estás a dieta).

Introduce carbohidratos de calidad

Las legumbres siempre son una buena opción. Si te producen gases recuerda que las puedes triturar y que ponerlas en remojo hasta 24 horas antes es fundamental para evitar este "efecto secundario" tan desagradable.

Come grasas de calidad

En los alimentos hay todo tipo de grasas. Es importante que las de por la noche sean de calidad. ¿Las mejores? Las que tienen, por ejemplo, el aguacate o el aceite de oliva virgen extra.

Consume bebidas 0 calorías

Ya lo sabes: es tan importante lo que bebes como lo que comes por lo que si puedes elegir destierra los refrescos o el alcohol.

La mitad del plato verduras

Recuerda que es importante que consumas, al menos, cinco piezas de fruta y verdura cada día. Por eso es necesario que la mitad de tu plato, sobre todo por la noche, sea de verduras.

De postre, fruta

Es también fundamental cambiar el postre. Deja de lado los ultraprocesados de la industria de los postres y elige, en su lugar, una pieza de fruta Aprovecha el verano, que es la época junto con la primavera en la que más variedad puedes encontrar en la frutería.