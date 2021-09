El insomnio es un problema que llega a afectar hasta el 20 y 30% de la población. La ansiedad, el estrés o unas rutinas desordenadas y un ritmo de vida cambiante también son factores que colaboran a que el ejercicio de dormir se convierta en una pesadilla, y nunca mejor dicho.

Según un estudio de una compañía sueca llamada Infinium Global Research, existe un truco infalible y sencillo que hará que todo el que quiera pueda conciliar el sueño en muy pocos minutos. Tras probar sus pesquisas con 120 voluntarios, desde la compañía descubrieron que el truco está en usar una manta con peso para dormir. Al ponerlo en práctica, las posibilidades de curarse del insomnio se multiplican por 20.

Para realizar el estudio, se repartieron al azar mantas con peso y sin él entre los participantes. Tras un mes, los que durmieron con una manta con peso mantenían mejor el sueño, estaban más activos de día y sufrían menos fatiga, depresión y ansiedad. Los que tuvieron la manta ligera decidieron cambiarla poco después.

Así pues, este resultado se basa en que la presión de la manta se aplica en diferentes puntos del cuerpo. Esto provoca una sensación similar a la de la acupresión y el masaje, estimulando ciertas partes del cuerpo, así como los músculos y las articulaciones. Esta estimulación de la presión profunda aumenta la excitación parasimpática del sistema nervioso autónomo y reduce la excitación simpática, lo que conlleva un efecto calmante.

Pero no es la primera vez que científicos se encargan del estudio del sueño y la falta del mismo. Otra investigación de la Universidad de Penn State, en Estados Unidos, determinó que el motivo principal de la falta de sueño en personas que duermen seis horas o menos es la deshidratación y falta de consumo de agua y otros fluidos líquidos.

Aunque el insomnio no es nada nuevo ni mucho menos. De ahí que existan decenas de consejos a la hora de intentar dormir las horas recomendadas y sin despertarse. Intentar tener un horario fijo, irse a la cama siempre a la misma hora, ayudará a que el cuerpo pida su momento de descanso. Hacer ejercicio es otra de las bases para dormir bien. El cansancio elimina la ansiedad y, por ende, hace que el cuerpo necesite dormir.

No hacer caso de pantallas justo antes de acostarse también ayuda, al igual que darse una ducha relajante o leer las páginas de algún libro.

Las bebidas estimulantes no son amigas del sueño, por lo que tomarlas por la noche no ayudará. Tampoco la medicación específica para dormir, a no ser que exista un problema de cierta gravedad, ya que el cuerpo se acostumbrará a ellas y dejarán de hacer su efecto.