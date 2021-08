Perder peso no es difícil o al menos no debería serlo si sabes cómo hacerlo. Los nutricionistas tienen todas las claves para lograrlo. Por eso es bueno siempre rodearse de profesionales y que sean ellos los que te ayuden en tu nueva vida. Recuerda que las dietas llamadas "milagro" sólo sirven para que luego sufras un tremendo efecto rebote. Los cambios tienen que ser siempre progresivos y tienen que adaptarse a tu nivel de vida. No es bueno tampoco que introduzcas restricciones que no vas a poder cumplir durante un período prolongado de tiempo. Por eso hoy te queremos resumir las dos claves que necesitas conocer para perder peso sin dejar de comer lo que te apetezca (Todo lo que necesitas saber para conseguir un vientre planto).

La primera es que tienes que controlar las porciones. Para adelgazar no hay ningún secreto. Pierdes peso si caes en un déficit calórico. Es decir: gastas más calorías de las que ingieres. Cae de cajón. "¿Quieres comerte esa galleta pero también quieres cumplir tus objetivos?", se pregunta Joan Didac, uno de los nutricionistas más seguidos en redes sociales. "Reduce las porciones de otras cosas que comes durante el día. La mitad de aceite, menos arroz o pasta, no metas crema de cacahuete ese día, etc. La galleta no engorda mágicamente. Simplemente son calorías fáciles de consumir", asegura este experto llamando a sus seguidores a hacer un "conjunto" con todo lo que se come durante el día. Lo importante no es que te des un capricho en un momento determinado pero tampoco puedes estar haciéndolo de forma continua. Esa es la filosofía. Pero no es la única clave que te queríamos explicar en el día de hoy en este artículo.

La segunda clave es que eso que comas tiene que ser sano y natural. Es decir: tienes que acostumbrarte a la fruta, la verdura o el pan pero siempre todo natural, nada ultraprocesado (en este artículo te contamos qué es real food y en este otro te damos ejemplos de gente que ha perdido muchos kilos en poco tiempo gracias a su cambio hacia una vida más sana).

Además tienes que tener en cuenta que es tan bueno como necesario moverse más (unos 15.000 pasos cada día), descansar mejor (Así tienes que dormir para adelgazar), y beber mucha agua (en este enlace te contamos cuánta agua hay que beber para adelgazar).