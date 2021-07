Mara Klassen es tiene 55 años, mide 1,64 y pesa 61 kilos pero hace 18 meses pesaba 125 kg. Su vida cambió a principios de 2020, el momento en el que descubrió el "truco" para adelgazar con el que perdería 65 kilos y recuperó la salud y la confianza en sí misma que echaba en falta.

Además de las heridas de su autoestima, su sobrepeso la condujo a perder la vitalidad y a poner en peligro su vida: padece diabetes de tipo 2 a causa de su mala alimentación y padece problemas en el hígado dada su ingesta diaria de medicamentos, pero gracias a su descubrimiento ha conseguido salir adelante, sentirse más libre, más dinámica y más feliz.

Klassen reconoce que "el peso ha sido un problema para mí desde principios de los años 1990. Habitualmente comía mucha comida rápida y procesada. Apenas podía caminar hasta el buzón de casa sin tener que descansar. En los aeropuertos, me quedaba sin aliento al caminar desde el control de seguridad hasta la puerta y tenía que sentarme; a veces, incluso necesitaba una silla de ruedas. Y en los aviones necesitaba un extensor del cinturón de seguridad y la mesa de la bandeja descansaba sobre mi vientre"

Cómo adelgazó 60 kilos, paso a paso

El marido de Klassen es un deportista que corre carreras de resistencia y ultramaratones de 100 ó 150 kilómetros. Tenía un ejemplo en casa, pero "nunca pensé que pudiera terminar carreras como esas". Pero no fue él sino un amigo suyo quien a principios de 2020 le habló del libro 'Eat to Live' (Comer para vivir) del médico Joel Fuhrman. Le preguntó si se animaría a seguir un reto de 30 días que aparece en ese libro sin usar aceite, sal ni azúcar durante un mes.

Adelgazó 10 kilos en ese primer mes y se dio cuenta de que se encontraba mucho mejor de salud. Por eso un paso más: eliminó de su dieta los lácteos y la carne, de tal manera decidió descubrir los beneficios de una dieta vegetariana. En seis meses su cuerpo era otro, así que se planteó un nuevo nivel: empezar a hacer deporte.

Todo empezó con un reto: sin usar aceite, sal ni azúcar durante un mes Lo hizo con pequeños retos: primero, llegando hasta el buzón; después, hasta el final del barrio; así comenzó un proceso con el que ha conseguido perder peso y ser una persona nueva. Incluso comenzó a caminar por la montaña a partir de un sendero que descubrió: el día que alcanzó la cima se dio cuenta de los beneficios para la salud tenía caminar y correr.

Cualquier persona puede hacerlo

Durante años, Mara fue la encargada de la mesa de ayuda al corredor en las pruebas en las que participaba su marido. Ahora, después de adelgazar, sueña con correr una de esas ultramaratones en las que participa su marido y terminarla. Correr ha cambiado su vida: "No tenía ni idea de lo liberador que se sentía y cómo podía permitirme descubrir nuevos lugares". Hace apenas un año, Mara no era capaz de llegar hasta el buzón de su casa. Hoy, se plantea correr 166 kilómetros en una carrera de ultrarresistencia: "He recuperado mi confianza y ahora puedo disfrutar corriendo con mi marido". Por eso, anima a otras personas a usar el deporte como ha hecho ella, como su particular truco para perder peso y no recuperarlo nunca.

Mara Klassen cree que cualquier persona que se lo proponga puede dar un cambio radical a su vida como ha hecho ella. Por eso, tiene un consejo para quienes estén tratando de perder peso: que vayan paso a paso: "Suena aburrido, pero tómate tu tiempo para encontrar esa motivación interior y seguirla, porque si yo puedo hacerlo, tú también puedes".