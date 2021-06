Cuánto tiempo debe durar la relación sexual, cuántos días a la semana es mejor hacerlo, cómo dar con el orgasmos, qué posturas son mejores para invierno, cuáles para verano…Y así un largo etcétera de consejos que se pueden aplicar a nuestra vida sexual. Aunque parece que ya lo hemos oído todo y que está casi todo hablado y puesto sobre la mesa, aún quedan algunos temas o algunos detalles que no está mal tener en cuenta para mejorar este contacto que sucede en la intimidad y que tanto nos gusta. Aquí os contamos algunos ejemplos.

Obviamente que probar nuevas posturas es genial porque te permite no solo conocer mejor tu cuerpo y como proporcionarle placer sino que, a la vez, innova la relación, hace que no caiga en el aburrimiento e incluso puede llegar a ser divertido compartir posiciones diferentes y sorprendentes. Ahora bien, hacer acrobacias y posturas muy forzadas está sobrevalorado. Para saber qué posición hacer piensa en qué quieres sentir: ¿más contacto corporal?, ¿más distancia para poder observar?...

Sexo antes de dormir mejor no

No estamos aquí para decirte lo que tienes que hacer y lo que no pero este consejo viene de la lógica de que, si quieres hacer que una actividad mejore, seguramente no la dejarías para el final del día cuando ya estás cansado y han pasado un montón de cosas por las cuales solo te apetece descansar. Pues lo mismo con la relación sexual.

La búsqueda del orgasmo

Hemos aprendido que el objetivo del sexo es llegar al orgasmo pero todo lo que sucede durante el proceso también nos hace disfrutar y también es importante. No hay que tener expectativas ni intentar llegar al éxtasis del placer porque si no sucede, tampoco pasa nada.

Sexo en soledad

Es tan importante masturbarse que no nos cansaremos de repetirlo. Es muy necesario disfrutar del placer propio y explorarse. Cuando estás dentro de una relación es fácil caer en la idea de que la sexualidad está ligada a la pareja pero no es así. Todo lo que aprendas en solitario luego lo puedes compartir, por ello es importante masturbarse y también ver contenido pornográfico, si es que es de tu interés.

Lubricante y otros juguetes

El buen sexo implica que exista el lubricante. La idea de que no hace falta usar lubricante está desactualizada. Si el camino se puede hacer más sencillo y placentero, ¿por qué no hacerlo? Lo mismo sucede con los juguetes sexuales, no estamos diciendo que haya que usarlos en todas las relaciones sexuales pero tenerlos en cuenta nunca está de más.