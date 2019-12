Ocho preguntas y respuestas contra el estigma del VIH

Cada 1 de diciembre, Día Mundial del Sida, personas de todo el mundo aúnan esfuerzos para generar una mayor conciencia de lo que supone el VIH/sida y mostrar solidaridad internacional ante la pandemia que afectaba a finales del 2018 a 37,9 millones de personas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los países adopten como estrategia fundamental las medidas de detección, prevención, atención y tratamiento de esta infección basadas en la comunidad. "Los países pueden ampliar el papel de las comunidades y la atención de salud en la comunidad para alcanzar las metas relativas a la lucha contra el VIH y la cobertura sanitaria universal", señala.

Mientras la OMS, para el resto de la población, y con el objetivo derribar el estigma y mejorar la información, comparte respuestas a algunas de las preguntas más frecuentes sobre el VIH:



¿Qué es el VIH?

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) se dirige a las células del sistema inmunitario, llamadas células CD4, que ayudan al cuerpo a responder a la infección. Dentro de la célula CD4, el VIH se replica y, a su vez, daña y destruye la célula. Sin un tratamiento efectivo, usando una combinación de medicamentos antirretrovirales, el sistema inmunitario se debilitará hasta el punto de que ya no puede combatir infecciones y enfermedades.



¿El sida es diferente del VIH?

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) es un término que se aplica a las etapas más avanzadas de la infección por VIH. Se define por la aparición de cualquiera de los más de 20 cánceres o "infecciones oportunistas" que amenazan la vida, llamados así porque aprovechan un sistema inmunitario debilitado. El SIDA fue una característica definitoria de los primeros años de la epidemia del VIH, antes de que la terapia antirretroviral (TAR) estuviera disponible.

Ahora, a medida que más y más personas acceden a ART, la mayoría de las personas que viven con el VIH no progresan al sida. Sin embargo, es más probable que ocurra en personas con VIH que no han sido analizadas, en personas diagnosticadas en una etapa tardía de infección y en personas que no están tomando TAR.



¿Cómo se transmite el VIH?

El VIH se encuentra en ciertos fluidos corporales de las personas que viven con el VIH, como sangre, semen, fluidos vaginales, fluidos rectales y leche materna. El VIH puede transmitirse por:



Sexo vaginal o anal sin protección y, en casos muy raros, a través del sexo oral con una persona que vive con el VIH.

Transfusión de sangre de sangre contaminada.

Compartir agujas, jeringas, otros equipos de inyección, equipos quirúrgicos u otros instrumentos afilados.

Y desde una madre que vive con VIH hasta su bebé durante el embarazo, el parto o la lactancia.



Si una persona que vive con VIH está recibiendo tratamiento antirretroviral, lo que efectivamente suprime el VIH en el cuerpo, sus posibilidades de transmitir el VIH a otra persona se reducen considerablemente.



¿Cómo se trata la infección por VIH?

Si bien no existe una cura para la infección por VIH, puede tratarse con medicamentos antirretrovirales, que funcionan al detener la replicación del virus. El tratamiento antirretroviral puede reducir el nivel de virus a niveles tan bajos en el cuerpo que el sistema inmunitario funcionará normalmente, y una persona que vive con el VIH puede disfrutar de buena salud, siempre que se adhiera al tratamiento y éste siga siendo efectivo.

Las personas que viven con el VIH también tienen muchas menos probabilidades de transmitir el virus a otros cuando el tratamiento está funcionando.



¿Quién tiene más riesgo de contraer el VIH?

Las principales rutas de transmisión del VIH incluyen el sexo inseguro sin condones, recibir transfusiones de sangre u otros productos sanguíneos contaminados con VIH, compartir agujas y jeringas y otros equipos de inyección, exponerse al VIH a través de equipos quirúrgicos contaminados y otros equipos de perforación de la piel y transmisión vertical de las madres. con VIH a sus hijos. El VIH es totalmente prevenible; Existen diferentes intervenciones para detener la transmisión.

Sin embargo, muchas personas no acceden a la información y las habilidades necesarias para prevenir el VIH. En algunos casos, las principales barreras legales y sociales impiden que las personas accedan a servicios y medidas de prevención eficaces. Algunas poblaciones tienen mayor riesgo de infección por VIH, incluidos los hombres que tienen sexo con hombres; personas que se inyectan drogas; personas en cárceles y otros entornos cerrados; trabajadores sexuales y sus clientes; y personas transgénero.

Estas poblaciones se conocen como 'poblaciones clave', que a menudo están marginadas en las comunidades y experimentan barreras importantes para acceder a la prevención y el tratamiento del VIH y a otros servicios de salud. En algunos entornos, otras poblaciones pueden ser particularmente vulnerables a la infección por el VIH, como las adolescentes en el sur de África.



¿Cómo se puede prevenir la transmisión vertical del VIH?

El VIH puede transmitirse de una madre a su hijo durante el embarazo, el parto, el parto o la lactancia. Pero dicha transmisión vertical se puede prevenir con intervenciones efectivas, incluido el uso de ART por parte de la madre y un breve ciclo de medicamentos antirretrovirales para el bebé. Otras intervenciones efectivas incluyen medidas para prevenir la adquisición del VIH en mujeres embarazadas, prevenir embarazos no deseados en mujeres con VIH y prácticas adecuadas de lactancia materna.

Los servicios de pruebas de VIH deben integrarse en los servicios de salud maternoinfantil, de modo que las mujeres en riesgo puedan acceder fácilmente a las pruebas. Las mujeres embarazadas y las madres diagnosticadas con VIH deben recibir TAR lo antes posible, para que sus hijos nazcan libres de VIH.



¿Qué es la PrEP?

La profilaxis previa a la exposición, o PrEP, es un curso de medicamentos antirretrovirales que las personas VIH negativas pueden tomar para prevenir la adquisición del VIH. Cuando se toma según lo recomendado, prácticamente puede eliminar la posibilidad de contraer el VIH. La PrEP se recomienda para poblaciones con mayor riesgo de contraer el VIH. Estos grupos pueden incluir hombres que tienen sexo con hombres, trabajadores sexuales, personas que usan drogas y mujeres jóvenes en el sur de África.



¿Existe una cura para el VIH?

No, actualmente no hay cura para el VIH. Pero con una buena y continua adhesión al TAR, la infección por VIH puede ser contenida y manejada como una condición de salud crónica. En todas partes del mundo, las personas que viven con el VIH ahora están sobreviviendo y prosperando hasta la vejez.