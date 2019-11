Esto es lo que debes hacer después de mantener relaciones sexuales

Según la OMS, la sexualidad es un aspecto central del ser humano. Abarca el sexo, los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Así, el sexo es importante. Es una dimensión del ser humano relevante. ¿Sabes todo lo que te puede aportar una vida sexual satisfactoria para una mejor salud? Mejora la salud vascular, favorece el sueño, reduce el estrés, fortalece la musculatura, aumenta la autoestima...

Con esta introducción queda claro que los beneficios del sexo son múltiples, pero después de él es conveniente adoptar algunas pautas que servirán para una mejor higiene:

Orinar después del acto

Después de mantener relaciones es recomendable orinar, ya que el contacto con la uretra de la otra persona puede favorecer la entrada de bacterias y la formación de infecciones. La orina ayuda a expulsar esas posibles bacterias.

Lavar las zonas genitales



No hace falta que sea algo inmediato, pero sí es aconsejable limpiar esos espacios. Además de ganar bienestar y comodidad, se eliminan restos de cualquier fluido o de productos químicos como geles y lubricantes. Esponjas y toallitas húmedas no son lo mejor, ya que la piel de esa zona es demasiado sensible.

En el caso de la mujer, es recomendable hacerlo con agua templada y jabón de PH nuestro, puesto que "la piel es muy sensible en esa zona", recuerda la Asociación Española de Ginecología y Obstetricia.

En este punto conviene recordar que el preservativo constituye el mejor método para anticiparse al posible contagio de una enfermedad de Transmisión Sexual, ya que evita cualquier riesgo de infección.

Lavarse las manos y la boca

Es también otro de los consejos más convenientes, sobre todo si han estado en contacto con los genitales durante el acto sexual. También se recomienda limpiar cualquier juguete o aparato del que se haya hecho uso.

No usar ropa ajustada

Usar prendas que aprieten, además de ser incómodo, dificulta que circule la sangre de manera apropiada por las venas y arterias durante la relación sexual. Además, es mejor usar ropa de algodón.

Por último, es recomendableomprobar que la pareja no presenta ningún síntoma, tales como "picor, ardor, escozor, flujo, supuración o derrame en vagina o en pene", recuerda la Asociación Española de Ginecología y Obstreticia.