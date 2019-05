Seis consejos para adelgazar sin pisar el gimnasio

Con el calor empezando por fin a dar sus primeros coletazos, son muchos los que piensan ahora en desprenderse de algunos kilos de más que han ido ganando en los meses de invierno. Y es que, aunque estemos ya en mayo, todavía estas a tiempo de ponerte con la temida 'operación bikini' para lucir tu cuerpo sin complejos este verano.

Pero si las prisas, la falta de tiempo o las ganas te impiden acercarte hasta el gimnasio para hacer ejercicio, no desesperes. Para perder tu algún que otro kilo de casa a la época estival sólo tendrás que cambiar tu vida sedentaria siguiendo estos pequeños consejos.



Camina rápido a diario

Caminar es una de las actividades físicas más recomendables que hay para ponerse en forma. De hecho, La Organización Mundial de la Salud afirma que para estar saludable tienes que dar unos 10.000 pasos al día. Si además lo haces de forma rápida, dispararás el gasto energético y multiplicarás las calorías perdidas.

Un estudio publicado en Journal of the American College of Cardiology, confirma que caminar a paso ligero o correr de forma moderada resulta positivo, mientras que correr a un ritmo fuerte y con una duración prolongada, no. Los promotores del proyecto Nordic Walking Series van un paso más allá y aseguran que caminar 30 minutos diarios a buen ritmo es suficiente para mantenerse en forma.

Caminar 30 minutos al día te ayuda a perder peso. Shutterstock

Sube y baja escaleras



Si lo que buscas es perder peso fácilmente lo mejor que puedes hacer es olvidarte del ascensor. Aunque sea algo que se repite hasta la saciedad, es algo que poca gente pone en práctica. Puedes comenzar bajando las escaleras de tu domicilio o de tu trabajo, para después de un tiempo pasar a subirlas, que siempre cuesta más, o hacer lo mismo con las del metro y otros lugares.

Bebe más agua



Puede pasar que en ocasiones la retención de líquidos se confunda con unos kilos de más. Para eliminar el exceso de líquidos de nuestro cuerpo es clave beber al menos dos litros de agua a diario e hidratarse como es debido.

Además, un estudio de una universidad alemana publicado en la American journal of Clinical Nutrition concluyó que la ingesta de agua ayuda a adelgazar si estás haciendo algún tipo de dieta. Esto puede deberse a la sensación de saciedad que tenemos en el estómago al llenarlo con agua.

Beber agua potencia los efectos de una dieta de adelgazamiento. Shutterstock

Consume más proteínas

Está claro que una correcta alimentación es lo más importante a la hora de perder peso. Aunque existen un sinfín de dietas que te ayudarán a adelgazar, lo mejor es que intentes llevar una alimentación sana y equilibrada a largo plazo.

Y uno de los alimentos que deberías acostumbrarte a consumir a diario son las proteínas, ya sean de carne, roja, de leche, de frutos secos, etcétera. Estos nutrientes te ayudan a preservar la masa muscular, mantener el apetito a raya y a quemar más calorías ya que necesitan más gasto energético para digerirse.

Hacer ejercicio en casa

Realizar algo de deporte al día es fundamental para tener una vida larga y plena. Además, dependiendo del tipo de ejercicio, mejorarás tus huesos, articulaciones, corazón o incluso ánimo. Es por eso que si no puedes (o no te apetece) pisar el gimnasio, siempre puedes optar a realizar ejercicio en casa. Las sentadillas, las flexiones, los abdominales o ejercicios cardiovasculares como los 'jumping jacks' te ayudarán a ponerte en forma dedicándoles sólo unos minutos de tu tiempo al día.

'Jumping jacks' o saltos de estrella. Shutterstock

Evita las calorías vacías



Es posible que hayas oído hablar de ellas pero no sepas exactamente a qué se hace referencia. Las calorías vacías son las que provienen de alimentos cuyo aporte energético no es aprovechado por el organismo. Es decir, su nivel de calorías es alto pero tienen muy poca (o ninguna) cantidad de minerales, fibra, vitaminas o cualquier otro tipo de nutrientes.

El alcohol, un claro ejemplo de calorías vacías. Shutterstock

El alcohol, los refrescos, la bollería industrial, las salsas precocinadas o los dulces son algunos de los alimentos que tienen calorías vacías.