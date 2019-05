Día Mundial del Lupus: ¿Qué es y cuáles son sus síntomas?

Este 10 de mayo se celebra el Día Mundial del Lupus, una enfermedad autoinmune crónica en la que el sistema inmunológico se desequilibra, produciendo anticuerpos que atacan tejidos y órganos sanos. Hay terapias disponibles para ayudar a controlar los síntomas, pero el lupus no tiene cura.



La enfermedad afecta con mayor frecuencia a la piel, las articulaciones, los riñones, el cerebro, el corazón y los pulmones. En la actualidad hay unos cuarenta tratamientos en fase de desarrollo clínico, un dato esperanzador para aquellos que sufren de lupus, ya que de ser positivos la enfermedad podrá controlarse de una manera más efectiva.

Los síntomas del lupus

En primera instancia, el lupus suele afectar a a las manos / Shutterstock

Prevención del lupus

El lupus es una enfermedad autoinmune sistémica / Shutterstock

Visibilización del lupus

Los primeros síntomas de lupus eritematoso sistémico (LES) pueden ser muy variables, sin embargo,se sitúan como las manifestaciones predominantes de estos pacientes en el 70/80 por ciento de los casos, ha explicado el doctor Vicenç Torrente, reumatólogo del Hospital Comarcal de Vilafranca del Penadés (Barcelona), en el marco del Día Mundial del Lupus, que se celebra el 10 de mayo.Así,, pero a largo plazo puede resultar dañino para diferentes órganos y sistemas como el renal, neurológico o cardiopulmonar. Del mismo modo, ha destacado que estos síntomas pueden aparecer combinados en algunos casos con alteraciones analíticas y del estado general. Por otra parte, el experto ha apuntado queya que son los que presentan "mayor conocimiento en cuanto a la evaluación clínica musculo-esquelético y los signos de alerta y lesiones asociadas típicas de esta enfermedad".que actualmentesegún ha destacado el estudio 'Prevalencia de las enfermedades reumáticas en la población adulta en España' (EPISER 2016) elaborado por la Sociedad Española de Reumatología (SER). En este sentido, el doctor ha puesto de relieve que "una vez que la enfermedad ha aparecido, es difícil prevenir manifestaciones porque las diferentes afecciones orgánicas o sistémicas estarán más o menos determinadas por el perfil de la propia enfermedad en cada paciente". Sin embargo, ha destacado que un tratamiento precoz y eficaz con inmunosupresores o inmunomoduladores puede evitar peores efectos futuros.Así, existen diversos estudios clínicos que han concluido quey que aquellos pacientes que reciben antimaláricos durante largos periodos de tiempo presentan una menor incidencia de afectación renal.Por otra parte, el proyecto RELESSER (Registro de Lupus Eritematoso Sistémico de la SER), que se ha publicado en la revista 'Seminars in Arthritis and Rheumatismcuyo' y cuyo autor es el doctor Torrente, ha identificado un subgrupo de pacientes que presentan mayor riesgo de sufrir complicaciones graves, en los que una evaluación y tratamiento más intensos podría reducir la mortalidad.Sin embargo, en los pacientes con menor riesgo,y así "se podrían evitar algunos de los efectos adversos que las medicaciones inmunosupresoras pueden producir a nuestros pacientes", ha explicado el experto.Aunque no se trata de una enfermedad rara, el lupus es una enfermedad aún por visibilizarante el público, además de ayudar a quienes la sufren a verse identificados y reflejados en ellos.