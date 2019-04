Noel, el niño gallego que se aferra a un ensayo clínico de 330.000€ para vencer el cáncer

Noel es un niño de doce años natural de Betanzos (A Coruña) que no pierde la esperanza de vencer su particular batalla contra un cáncer cerebral. Pero sobre todo, Noel es un valiente que ha conquistado los corazones de muchos coruñeses. Tuvo que ganarle la partida a un meduloblastoma una vez y, cuando parecía superado, Noel tuvo una recaída del mismo tipo de tumor, que además ha complicado la tarea de los médicos que le atendían en A Coruña porque la metástasis se ha instalado en una zona que no es operable.

Esta dificultad ha vuelto a convocarle a un nuevo partido de superación personal, que tendrá que afrontar en Madrid ya que al tratarse de una recaída "nos mandaron al hospital de La Paz porque ahora el tumor está en un lugar inaccesible y no puede operarse", ha explicado a Efe su madre, Sonia González.

En la investigación está el terreno de juego sobre el que se espera poder librar una nueva lucha para aferrarse a la vida y vencer a un huésped para el que no hay lugar a la hospitalidad.

Para disputar esa liga, Noel tiene que conseguir la llave que abra la puerta que dé acceso al tipo de cáncer del que necesita ser tratado, el campo de batalla en donde espera encontrar "una esperanza", asegura la madre de Noel, que se aferra a "un ensayo clínico porque por ahora no hay cura".

Desde que la causa ha visto la luz, numerosas personas, sin dudarlo, han corrido para cargar de esperanza a Noel, buscando la forma de financiar, de forma altruista, una terapia que dotaría a su sistema inmune de un mecanismo para defenderse ante la presencia de células tumorales con escasas alternativas terapéuticas convencionales, al menos, hasta ahora.

Para abrir esa puerta hacen falta 330.000 euros, que son los que necesita para la financiación de todos los trabajos, que incluyen "pagar el sueldo de los investigadores durante tres años, además de todos los trámites burocráticos que son necesarios para permitir el ensayo", relata Sonia.

Entre las numerosas iniciativas, ya se han disputado carreras populares simbólicas como "Caminamos con Noel, en lucha contra el meduloblastoma" y una conocida cadena de supermercados ha empezado a recaudar fondos, además de la colaboración que ha recibido del Ayuntamiento de Betanzos junto a la Fundación Cris, que está canalizando todas las donaciones para la causa de Noel.

Una de ellas ha sido la impulsada por una octogenaria de Betanzos que falleció la semana pasada y que pidió en su esquela que no le enviaran flores y que, en su lugar, se hicieran donativos a la Fundación Cris contra el cáncer para ayudar a Noel. La suma recaudada actual supera los 172.000 euros, "ya hemos pasado la barrera de la mitad", dice esperanzada Sonia González, que ve más cerca la meta y que espera alcanzar "antes de tener todos los papeles" que autoricen el ensayo clínico.

La madre de Noel ha expresado su gratitud por todas las ayudas que han recibido hasta ahora porque "la realidad ha sido desbordante y estamos muy agradecidos". Ha reconocido que, en un mes, tiempo que lleva la campaña de donaciones, "hemos conseguido 160.000 euros", aunque en este momento las donaciones "van más lentas" porque "ha colaborado mucha gente y es necesario que ahora lo sepan otras personas de fuera".

Sonia González quiere hacer hincapié en que la contabilidad de las donaciones es "transparente" y todas las aportaciones que se ingresan van a la cuenta de la Fundación Cris, que ha abierto una causa específica en favor de Noel, una fundación que "ha sido capaz de abrir una unidad de terapia avanzada en la octava planta de un hospital público de Madrid, con todo lo que significa eso", añade.

Las iniciativas para seguir recaudando fondos no paran, la última por ejemplo, este jueves al mediodía, cuando los jugadores veteranos del Deportivo se enfrentaron al equipo compuesto por artistas gallegos, el Ardebullo, en el García Hermanos de Betanzos.