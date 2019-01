Ahora que se han acabado las comidas y cenas navideñas, a nuestro estómago le está costando volver a la normalidad. No solo hemos bebido y comido de más en los días señalados, pues la Navidad es una época en la que hay muchos compromisos y acabamos "pecando" casi a diario. El buen tiempo casi nos ha empujado a las terrazas y nuestros hábitos horarios también se han visto alterados. Por todo esto, los expertos recomiendan volver poco a poco a una dieta equilibrada y acostumbrar a nuestro cuerpo a una rutina de no-vacaciones paulatinamente.



Lo primero que hay que hacer es volver al equilibrio y a nuestro horario de comidas habitual. Debemos dejar las largas sobremesas y volver a habituarnos a comer platos ligeros y muy nutritivos. No es necesario hacer dietas estrictas a menos que tengamos un objetivo de adelgazamiento muy claro, para lo que necesitamos pedir ayuda a un profesional y seguir una serie de pautas que nos aseguren que no estamos poniendo en riesgo nuestra salud. Los hábitos de vida saludables deberían ser nuestro objetivo: acostumbrarnos a hacer comidas sanas, nutritivas y saciantes.



Gracias a que la "vida sana" se ha convertido en una moda (una maravillosa moda), podemos acceder a herramientas que nos facilitan muchísimo la tarea de planificar nuestras comidas en función de nuestras necesidades. Blogs y nutricionistas están al alcance de cualquiera que desee llevar una dieta equilibrada sin gastarse mucho dinero.



Organízate

Recetas sencillas y nutritivas

Acompaña tu dieta con ejercicio

Lo primero que hay que hacer es. Todos los nutricionistas coinciden en que si seguimos una rutina conseguiremos llevar mejor cualquier dieta y podremos acostumbrar a nuestro cuerpo a mantener hábitos saludables. Por ello, lo que muchos recomiendan es organizar las comidas de toda la semana en función de lo que vayamos a hacer.Alguien que lo hace muy fácil es Gabriela Uriarte . A través de sus canales online, esta nutricionista nos enseña los ' tuppers' que prepara semanalmente y que le permiten tener toda la semana planificada desde el domingo.Lo más importante a la hora de hacer cualquier dieta es: hay que cocinar variado, sano y, sobre todo, muy nutritivo. Por eso hay ahora muchos blogs de recetas saludables que nos ayudarán a diversificar nuestra cocina sin necesidad de grandes esfuerzos económicos o de aprendizaje.Es el caso de Mangiare a mesa puesta , que tiene recetas de todo tipo y bastante fáciles de hacer. De todos modos, si somos un poco más "cocinillas" o nos gustaría aprender a hacer cosas complicadas, podemos bucear en el blog de The Green Fuel Realfooding . Todos ellos nos ofrecena nivel nutricional, teniendo también en cuenta dietas vegetarianas o veganas.Para completar una buena dieta, tanto para adelgazar como para liberar las tensiones del día a día. No hace falta que hagamos deporte intenso si no nos gusta, simplemente el hecho de ponernos en marcha hará que desconectemos y estemos relajados y aumentará nuestro bienestar.Podemos empezar muy poco a poco y ayudarnos del, dos disciplinas que se adaptan muy bien a cada persona y que podemos practicar en cualquier sitio. Una buena forma de empezar es a través de los vídeos de Xuan Lan Yoga , una profesora que sube vídeos de sus clases completas a YouTube y que puede guiarnos hasta el bienestar físico.

La idea de seguir estos pasos es conseguir un equilibrio que nos mantenga en forma, que devuelva la estabilidad a nuestra dieta y que nos ayude a adelgazar después de todos los excesos de las fiestas. Lo más importante es tener en cuenta que, puesto que si queremos seguir un plan más estricto deberíamos consultar a un profesional.