¿Por qué hay que vacunarse cada año de la gripe?

El año pasado cerca de 800.000 personas padecieron la gripe en España. Se trata de un importante problema de salud, tanto por la mortalidad que puede provocar directa o indirectamente, como por las complicaciones que puede ocasionar y los costes económicos y sociales que origina.

El Ministerio de Sanidad explica que se trata de una enfermedad infecciosa aguda de las vías respiratorias causada por un virus, y advierte de que entre sus características más importantes está su elevada capacidad de transmisión de una persona a otra. Se presenta generalmente en invierno y de una forma epidémica.

En concreto, el virus causante de la gripe tiene una elevada capacidad de sufrir variaciones en sus antígenos de superficie (proteínas que tienen especial relevancia en la capacidad de infección del virus y frente a las que los seres humanos producimos anticuerpos que nos protegen).

"Estas variaciones implican la aparición de nuevos virus gripales, frente a los que el ser humano no tiene protección. Actualmente existen vacunas antigripales con una alta efectividad y seguridad para controlar la gripe, pero debido a esta alta capacidad de los virus gripales de variar año tras año la vacuna debe actualizarse cada nueva temporada y administrarse anualmente", advierte.

"La vacuna frente a la gripe cambia todos los años porque el virus de la gripe tiene la virtud de que cada año cambia la forma de presentarse en sociedad y su disfraz, por eso la vacuna tiene que adaptarse a las características del virus gripal y por eso hay que vacunarse todos los años", subraya en una entrevista con Infosalus, el presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV), el doctor Amos José García.

En concreto, este año, es a partir de la segunda quincena de octubre cuando empieza la vacunación contra la gripe. "Hay que estar preparados para luchar contra el virus", señala. La fecha de comienzo de la campaña vacunal viene determinada por la época en que habitualmente comienza a circular el virus, es decir, en los meses de octubre-noviembre en el hemisferio norte, y en el hemisferio sur en marzo-abril.

"La vacuna comienza a hacer efecto aproximadamente a las dos semanas de su aplicación, por lo que conviene no demorarse a la hora de vacunarse", aconseja el experto, quien también reconoce que la vacunación sirve si se administra más tarde.

El doctor García resalta que es súper importante que los grupos de riesgo se vacunen contra la gripe. "Una cuestión importante es ser consciente de que lo que se persigue con la vacunación es evitar muertes y complicaciones porque si bien para la inmensa mayoría de la ciudadanía la gripe es un proceso incómodo pero que se resuelve bien, para sectores concretos puede suponer un problema de salud serio, que puede dar lugar a complicaciones severas o llevarlos a la muerte, algo que desgraciadamente ocurre anualmente", advierte el especialista.

Quién debe vacunarse

Dentro de los grupos de riesgo que deben vacunarse se encuentran las embarazadas, la población mayor de 60-65 años, y entre los 6 meses de vida y los 65 aquellos que presenten una patología de base que les haga más vulnerables a la hora de enfrentarse a la gripe. Después estarían aquellos profesionales que mantienen un contacto directo y continúo con el público, como son el profesional sanitario, los bomberos, o la policía, por ejemplo.

"Únicamente no deben vacunarse aquellas personas que presenten alguna contraindicación a la vacuna, aunque es muy raro, sea temporal o permanente, pero por un problema de contraindicación", precisa el experto. Según explica el presidente de la Asociación Española de Vacunología, no se vacuna a toda la población porque no hay vacunas para todas las personas, y sí hay que hacer el esfuerzo a la hora de priorizar aquellos grupos de riesgo, que tienen mayor posibilidad de complicaciones o de morir por la gripe. "Un ciudadano que no forme parte de los grupos diana tendría que acudir a la farmacia y vacunarse", precisa.

El experto recuerda que el periodo de vacunación de la gripe es de uno a 5 días, además de que se puede contraer la gripe a pesar de estar vacunado, si bien afirma que los síntomas serán más leves.