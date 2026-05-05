Beyoncé, Bad Bunny, Kendall Jenner, Rihanna, Sabrina Carpenter... ¿Cuál es el mejor vestido de la polémica Met Gala 2026? Vota por tu favorito

La Met Gala de este año volvió a convertir las escalinatas del Museo Metropolitano de Nueva York en la alfombra roja más influyente de la moda internacional. Bajo el lema 'Fashion Is Art' y con la exposición 'Costume Art' como marco, la noche reunió a más de 450 celebridades de la moda, el cine, la música, el deporte, la tecnología y la cultura pop para demostrar que un vestido puede ser mucho más que un vestido: una obra de arte y un golpe de efecto viral.

Al frente de la edición 2026, que recaudó la cifra histórica de 36 millones de euros, estuvieron Anna Wintour junto a Beyoncé -de vuelta tras una década-, Nicole Kidman y Venus Williams como copresidentas, mientras Jeff Bezos y Lauren Sánchez ejercieron de presidentes honorarios.

Entre los estilismos más logrados, el del 'abuelo' Bad Bunny; tanto el de Kendall como Kylie Jenner -con sus 'looks' de efecto 'pezón fuera' eran la versión de carnal de 'Victoria Alada de Samotracia' y la 'Venus de Milo', respectivamente-; el subyutante modelo gótico inspirado en la artista surrealista Leonora Carrington que se calzó Madonna; o el logrado de Hunter Schafer, evocando la 'Mäda Primavesi' de Gustav Klimt. Total, alfombra roja de la Met Gala un museo vivo de volúmenes escultóricos, transparencias calculadas, corsés, joyas y siluetas imposibles pensadas para dominar los 'flashes'.

Esta vez, se echaron en falta a Timothée Chalamet, que prefirió el partido Knicks-76ers, Zendaya, enfrascada en 'premieres', y Rosalía, en pleno 'Lux Tour'. La gran sorpresa de la noche ha sido el debut en el sarao de Marta Ortega y su marido, Carlos Torretta.

La pareja ha puesto el acento español a la velada posando en la alfombra roja, algo muy poco habitual en ellos

Pero la noche también llegó envuelta en polémica. En varios puntos de Manhattan, incluyendo la fachada del edificio Chrysler, se vieron proyecciones en contra de la participación de los Bezos, con mensajes como "Si puedes comprar la Met Gala puedes pagar más impuestos".

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📌 Repasamos aquí las estrellas mejor vestidas de la noche (y alguna, quizá, no tanto). Vota si te gustan:

Beyoncé, de En Olivier Rousteing Beyoncé volvió a la Met Gala por todo lo alto tras 10 años de ausencia, fiel a Olivier Rousteing, ex-Balmain. Su 'look' dibujaba sobre el cuerpo un esqueleto humano brillante, entre moda y anatomía, rematado con una capa maxi de plumas en degradado y cientos de quilates de diamantes Chopard. Una entrada teatral, magnética y épica, pensada para dominar la noche. Su aparición, junto a su marido, Jay-Z, y su hija Blue Ivy, convirtió la alfombra en puro impacto.

Beyoncé, junto a su esposo, Jay-Z y su hija Blue Ivy, en la Met Gala 2026. / SARAH YENESEL / EFE

Rihanna, de Margiela Rihanna cerró la Met Gala 2026 como solo ella sabe: tarde, magnética y junto a A$AP Rocky. Apostó por Maison Margiela con un vestido escultórico de brillo líquido', cuerpo joya y efecto dorado, elevado por detalles preciosistas en pelo, maquillaje y accesorios. Un 'look' entre armadura, obra de arte y diva futurista, perfecto para convertir la alfombra en su propio escenario inolvidable.

La diva de Barbados y A$AP Rocky, sobre la alfombra del Met. / ANGELA WEISS / AFP

Bad Bunny, de Zara a medida Bad Bunny convirtió la Met Gala 2026 en 'performance': apareció irreconocible, envejecido con prótesis, canas, arrugas y bastón. El traje negro a medida de Zara, con lazada XL al cuello, dialogaba con el cuerpo envejecido que proponía la exposición y con el lema 'Fashion is art'. Entre humor, elegancia y comentario sobre el paso del tiempo, Benito firmó uno de los giros más originales de la noche. No solo 'disfraz de anciano', sino una idea del cuerpo como obra de arte a través del tiempo.

Bad Bunny, a su llegada a la Met Gala 2026. / MIKE COPPOLA / Getty Images via AFP

Sabrina Carpenter, de Dior Sabrina Carpenter llevó el guiño más cinéfilo de la Met Gala 2026: un Dior envuelto en auténtica película de 'Sabrina', el clásico de Audrey Hepburn. Miembro del comité anfitrión, elevó la idea con rizos de Old Hollywood y tocado 'vintage', como una estrella escapada de un fotograma. Delicada, pizpireta y luminosa, hizo que el vestido pareciera memoria, celuloide y joya en movimiento.

Sabrina Carpenter, dejándose fotografiar en la alfombra roja de la Met Gala 2026. / MIKE COPPOLA / Getty Images via AFP

Kendall Jenner, de GapStudio Kendall Jenner lució como una estatua griega en movimiento con su vestido blanco drapeado de GapStudio by Zac Posen, inspirado en la 'Victoria Alada de Samotracia' del Louvre, y que mostraba un pezón trampantojo. El guiño dialogaba con el modelo de su hermana Kylie, que llevó un Schiaparelli nude de corsé escultórico, también con una pieza que imitaba los pechos al desnudo de la 'Venus de Milo'. Dos hermanas, dos musas de museo.