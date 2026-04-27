Met Gala 2026: tema, fecha, 'dress code', Beyoncé, Kidman, los Bezos y una sonada ausencia

La Met Gala 2026 volverá a convertir una alfombra roja en examen de cultura visual, termómetro de celebridades y ceremonia de poder. La edición de este año se celebrará el lunes 4 de mayo en el Museo Metropolitano de Nueva York y servirá para inaugurar la exposición de primavera del Costume Institute, 'Costume Art', una muestra que mira la moda como una forma de arte encarnada. El 'dress code' no se anda por las ramas: 'Fashion is Art'. O sea: que nadie aparezca vestido 'bonito' y ya. Se espera, esperamos, mucha más fantasía.

La fecha: el primer lunes de mayo, como manda la liturgia

La Met Gala 2026 tendrá lugar el lunes 4 de mayo, fiel a la tradición del primer lunes de mayo. No es solo una fiesta: es la principal fuente anual de financiación del Costume Institute, el departamento de moda del Met, y funciona como anticipo VIP de la exposición que después verá el público. La muestra abrirá el 10 de mayo de 2026 y podrá visitarse hasta el 10 de enero de 2027.

El tema: cuando el vestido entra en el museo sin pedir perdón

La exposición se titula 'Costume Art' y reunirá cerca de 400 objetos de la colección del Met, combinando prendas, obras de arte, esculturas, pinturas y piezas históricas para explorar la relación entre el cuerpo vestido y la representación artística. El planteamiento no va de "moda inspirada en arte", sino de colocar la indumentaria dentro de la historia del arte.

La muestra se organizará en torno a distintos tipos de cuerpo -el clásico, el desnudo, el envejecido, el anatómico, el mortal, el embarazado- y prestará atención a cuerpos que durante mucho tiempo han quedado fuera del canon. En la alfombra roja, eso puede traducirse en homenajes pictóricos, siluetas escultóricas o 'looks' concebidos como instalaciones móviles.

El 'dress code': 'Fashion is Art'

El código de vestimenta será 'Fashion is Art', una invitación a que los invitados expresen su relación con la moda como arte corporal. Traducido al idioma Met: no basta con llevar un vestido espectacular, hay que justificarlo. La alfombra roja puede llenarse de cuadros vivientes, armaduras conceptuales y estilismos que funcionen tanto en Instagram como en una cartela de museo.

Beyoncé vuelve al templo

Uno de los grandes titulares de esta edición es Beyoncé. La cantante será copresidenta de la gala junto a Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour. Su presencia tiene un plus narrativo: será su gran regreso a la alfombra del Met tras una década sin posar allí; su última aparición fue en 2016, en la edición dedicada a 'Manus x Machina'. En una gala que pide teatralidad, cuerpo y arte, pocos nombres llegan con tanta expectativa.

Beyoncé, en la Met Gala de 2016. / MIKE COPPOLA

Nicole Kidman, Venus Williams y el comité de los elegidos

Kidman y Williams completan el trío de celebridades que acompañará a Wintour en la presidencia de la noche. Además, el comité anfitrión estará copresidido por Anthony Vaccarello y Zoë Kravitz, con nombres como Sabrina Carpenter, Doja Cat, Gwendoline Christie, Misty Copeland, Elizabeth Debicki, Paloma Elsesser, LISA, Sam Smith, Teyana Taylor, Yseult, Angela Bassett, Sinéad Burke, Aimee Mullins y Amy Sherald. La lista mezcla moda, cine, música, deporte y arte contemporáneo.

Los Bezos: dinero, patrocinio y ruido político

El otro gran foco no estará necesariamente en la escalinata, sino en los créditos. Jeff Bezos y Lauren Sánchez Bezos figuran como patrocinadores principales de la gala y la exposición y serán presidentes honorarios de la velada. El Met ha confirmado que la exposición y el evento benéfico son posibles gracias a ellos, con apoyo adicional de Saint Laurent y Condé Nast. La elección ha generado críticas por vincular la gran fiesta del lujo, la moda y la élite cultural neoyorquina a uno de los hombres más ricos del mundo. Activistas han señalado el "sello Bezos" de la gala y han llamado a boicotear el evento, en una edición en la que la conversación sobre dinero, desigualdad y acceso promete acompañar a los brocados.

Jeff Bezos y Lauren Sanchez en la fiesta de Vanity Fair tras los premios Oscar / epc

La sonada ausencia: Mamdani no irá

La ausencia más política será la de Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, que ha rechazado asistir a la Met Gala para centrarse en su agenda de asequibilidad. Según han explicado varios medios, ni él ni su esposa, la diseñadora Rama Duwaji, pensaban acudir, aunque defendió la importancia del Met para la ciudad. La decisión cobra más relieve porque la gala está patrocinada por Bezos, una figura clave en el debate fiscal y social de la ciudad. La ausencia también rompe con una tradición no escrita: Anna Wintour suele invitar a los alcaldes de Nueva York, aunque no todos han acudido con regularidad. Eric Adams asistió en 2022; Bill de Blasio fue una sola vez, en 2021; Michael Bloomberg, en cambio, fue un habitual durante su mandato.

Hasta los maniquís son nuevos

La exposición estrenará las nuevas Condé M. Nast Galleries, de unos 1.115 metros cuadrados, junto al Gran Salón del museo. Es decir, no solo cambia el relato: también cambia el escenario. Las nuevas galerías buscan dar a la moda un espacio más amplio y estable dentro del Met. También habrá maniquís nuevos, y no como detalle técnico menor. La muestra incorporará figuras pensadas para reflejar cuerpos diversos, con cabezas de acero pulido que invitan al visitante a verse reflejado. Entre los cuerpos escaneados para el proyecto figuran personas reales como la activista Sinéad Burke y la cantante Yseult.

Cuánto cuesta entrar: la alfombra roja también tiene tarifa

La Met Gala es benéfica, pero no precisamente accesible. Las cifras publicadas sitúan las entradas individuales en decenas de miles de dólares y algunas informaciones elevan el precio hasta los 100.000 dólares, con mesas de 10 que arrancan en torno a los 350.000 dólares. En cualquier caso, el matiz importante es otro: no basta con pagar. Hay que estar invitado y aprobado.

Qué pasa dentro: móviles fuera, cena dentro, misterio intacto

Lo que ocurre después de la alfombra roja sigue siendo parte del mito. Los invitados entran al museo, visitan la exposición, pasan por el cóctel, se sientan a cenar y asisten a actuaciones de alto nivel. El uso de móviles está restringido, de ahí que cada selfie filtrado desde los baños funcione como contrabando glamuroso.

Maluma, Zoe Saldaña, Shakiray Bad Bunny, en la Gala Met 2025. / EFE / AFP

Cómo verla desde España

Para quienes no tengan invitación, estilista ni patrocinador, queda el directo. La retransmisión de la alfombra roja podrá seguirse a través de las plataformas de 'Vogue' y, en horario español, está previsto que arranque a las 00.00 horas de la noche del 4 al 5 de mayo (del lunes al martes, en España). Ashley Graham, La La Anthony y Cara Delevingne estarán al frente, con Emma Chamberlain de nuevo como corresponsal.

Desde cuándo se hace la Met Gala

La Met Gala nació en 1948 como una cena de medianoche de la sociedad neoyorquina para recaudar fondos para el Costume Institute. Con los años, y especialmente bajo la batuta de Anna Wintour desde los 90, pasó de cita social a espectáculo global: una noche donde la moda se mira al espejo, Hollywood posa, las marcas compran presencia y el museo también fabrica titulares.