Zara ficha a John Galliano y sacude el mundo de la moda con una colaboración inédita

Zara vuelve a situarse en el centro de la conversación con un movimiento inesperado: la firma de Inditex ha anunciado una colaboración creativa de dos años con John Galliano, uno de los diseñadores más influyentes y mediáticos de la industria.

El acuerdo entre Zara y John Galliano arrancará en septiembre de 2026 y se traducirá en varias colecciones que se presentarán por temporadas. El planteamiento no será convencional: Galliano trabajará a partir del archivo de Zara, recuperando prendas de temporadas pasadas para deconstruirlas y transformarlas en nuevas piezas con una mirada de autor.

La propuesta introduce un enfoque poco habitual en el universo del 'fast fashion', al incorporar procesos más cercanos a la alta costura, donde priman la reinterpretación, el detalle y la narrativa creativa. Un giro que refuerza la estrategia de Inditex de elevar el posicionamiento de Zara y explorar colaboraciones con mayor peso artístico.

El diseñador Galliano. / ZARA / Szilveszter Makó

Golpes de efecto encadenados

Este movimiento llega, además, en un momento en el que la marca gallega encadena golpes de efecto. Tras su sonada presencia junto a Bad Bunny en la Super Bowl, Zara vuelve a demostrar su capacidad para conectar con la cultura global y generar conversación más allá de la moda.

El fichaje de John Galliano por Zara también marca un momento clave para el diseñador, que vuelve a situarse en primera línea mediática con un proyecto de gran visibilidad internacional. Su incorporación aporta una dimensión más experimental y teatral a la marca, que en los últimos años ha intensificado su apuesta por la moda como discurso cultural.

A lo largo de su carrera, Galliano, considerado durante años el 'enfant terrible de la moda', ha pasado por algunas de las casas más influyentes del sector, desde su firma homónima, donde empezó a forjar su universo creativo, hasta su salto a la alta costura al frente de Givenchy en 1995. Poco después firmó su etapa más icónica como director creativo de Dior (1996-2011), donde revolucionó la maison con desfiles teatrales y una estética inconfundible, hasta su abrupta salida tras un grave episodio personal: fue despedido después de que salieran a la luz comentarios antisemitas en un altercado en París, lo que provocó su caída en desgracia dentro de la industria. Tras unos años alejado del foco, regresó a la moda al frente de Maison Margiela, donde ha desarrollado un lenguaje más conceptual y experimental.

Con esta alianza, Zara no solo revisita su pasado, sino que lo convierte en materia prima para el futuro, en una operación que promete generar expectación dentro y fuera de la industria.