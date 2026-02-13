Maldito 'Frizz... Cómo mantener el peinado en días de lluvia: seis trucos del peluquero Javier Mateo

Como explica Valentina Raffio, especialista en meteo y ciencia en este diario, "desde que ha empezado el año, España ha vivido la llegada de casi una decena de borrascas de gran impacto que han dejado lluvias torrenciales, vientos huracanados y temporales marítimos en todos los rincones del país. Según apuntan los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), todo apunta a que este patrón se repetirá debido a la llegada de nuevos frentes que dejarán lluvias en la mayor parte de la Península Ibérica". El mal tiempo de este invierno no solo ha provocado destrozos en carreteras, vías ferroviarias, hidroseísmos e inundaciones y pérdidas en el campo, además de amplificar dolores de cabeza, malestar y empeorar el humor de la gente, sino que también ha arruinado nuestros peinados. El maldito 'frizz'.

Sobrevivir al temporal sin que el peinado haga aguas se ha convertido en todo un arte. Para que la lluvia no arruine ni el 'look' ni el ánimo, Javier Mateo, peluquero y cofundador de los exclusivos salones THE LAB, comparte algunos trucos infalibles para mantener el cabello a raya -y sin perder el estilo- incluso en los días más grises y pasados por agua.

📌He aquí 6 'tips' para ir bien peinada aunque el parte meteorológico diga lo contrario:

• Optar por recogidos bajos y pulidos

Los recogidos del tipo moño o coleta baja, ayudan a controlar el volumen y reducen el encrespamiento provocado por la humedad. Además de funcionales, son peinados que aportan una imagen elegante y profesional. La recomendación de Mateo: "Aplicar previamente una pequeña cantidad de crema de peinar o aceite capilar ligero para sellar la cutícula y controlar los cabellos sueltos".

• Elegir ondas naturales en lugar de alisados perfectos

En ambientes húmedos, los alisados muy marcados suelen perderse rápidamente, por lo que ondas naturales o ligeramente despeinadas disimulan mejor el encrespamiento y ofrecen un acabado más duradero. Javier aconseja "utilizar productos específicos para definir ondas, como cremas o esprais texturizantes, evitando el exceso de calor".

Con una trenza podrás ir bien peinada bajo la lluvia. / EPC

• Optar por trenzas: peinado milagro

Las trenzas son una excelente opción para días de lluvia, ya que mantienen el cabello controlado y reducen la exposición directa a la humedad. Además pueden adaptarse tanto a estilos informales como a contextos profesionales. Además de la clásica o la lateral, el experto propone "trenzas finas en la parte frontal combinadas con el resto del cabello recogido o suelto".

• Cuidar el cabello durante el descanso

"El tipo de funda de almohada influye notablemente en el estado del cabello, y las confeccionadas con algodón generan mayor fricción, lo que favorece el encrespamiento, explica Javier. Por eso propone "utilizar fundas de satén o seda para reducir la fricción y mantener el cabello más controlado al despertar".

• Reducir la frecuencia de lavado

Lavar el cabello con demasiada frecuencia durante periodos de lluvia puede acentuar el encrespamiento, por lo que es preferible espaciar los lavados, además de reforzar el cuidado con productos adecuados. Su consejo es optar por "champú en seco en la raíz cuando sea necesario, aplicar sérum o aceite únicamente en medios y puntas y evitar tocar el cabello de forma constante a lo largo del día".

• Gorros y complementos

Por último, el uso de complementos puede ser beneficioso si se realiza de forma adecuada. ¿Cuándo es recomendable? Según Mateo, "cuando el cabello va recogido; cuando el gorro es holgado y, preferiblemente, cuenta con un forro de satén o seda, y cuando se utiliza un paraguas amplio que limite la exposición directa a la humedad2. Por contra, debes evitarlos sobre cabello suelto y completamente liso, y si son gorros excesivamente ajustados que marquen el cabello o generen fricción. Como alternativa, propone "pañuelos y fulares son una opción especialmente práctica y elegante. Protegen el cabello de la lluvia sin aplastar la raíz y se adaptan fácilmente a distintos estilos". También recomienda el uso de horquillas y pinzas discretas para controlar mechones rebeldes y mantener un aspecto ordenado.