Guiomar Alfaro, la modelo del momento, a los 55 años, presenta su primer libro: "El verdadero lujo es tener menos miedo de ser tú misma"

El año pasado Guiomar Alfaro irrumpió en la prensa y en la tele como una mujer vitamina y vital capaz de ponerse el mundo por montera y de volver a darse la oportunidad para comenzar de nuevo. Sin complejos y con una sonrisa siempre en los labios, esta navarresa de nacimiento y madrileña de adopción que había dejado las pasarelas a los 27, regresó cumplidos los 54 al mundo de la moda por una carambola del destino, que la llevó a desfilar en la Fashion Week de Madrid. Con la cara lavada y con una seguridad pasmosa, se ha convertido en nuevo icono de la mujer real y poderosa.

Un año después de fichar por la superagencia Models.com, de desfilar para Vivienne Westwood en la Semana de la Moda de París, y para la misma firma en la Bridal de Barcelona, Alfaro se estrena en la literatura con 'El lujo de ser tú misma'. "No es una autobiografía, se parece más a un manual de autoayuda. Es una historia de sororidad entre mujeres. Estoy muy agredecida a todas las que me han ayudado y quiero devolverlo", explica en una conversación al teléfono con este diario la maniquí.

"Este libro no habla de envejecer. Habla de volver a empezar. Cada página late como un muro que guarda historias, cada frase se convierte en refugio, cada silencio en un espacio habitable", describe. "No quiero dictar normas, sino abrir ventanas", comenta la autora, que ha contado con la ayuda de la periodista Sheila Hernández para trasladar al papel sus pensamientos.

Este "viaje hacia la plenitud y la libertad interior" cuenta con un prólogo de lujo, a cargo del guionista Lluís Illescas, y un cuidado diseño, que firma Igone Aberasturi Ibarretxe.

La modelo Guiomar Alfaro, en una instantánea de su libro, 'El lujo de ser tú misma'. / LOS JUANCHYS / PARA LUZ DE NEHCA

Sinceridad brutal

Guiomar abre el corazón al lector y comparte sus miedos, sus pausas y sus renacimientos con una honestidad que desarma. Con capítulos como 'La belleza madura', 'El nuevo lujo', 'El legado' o 'El lujo de abrazar el miedo', la coautora redefine conceptos como el éxito, el cuidado personal y la sororidad, ofreciendo un manifiesto sobre cómo habitar el tiempo con dignidad y pasión.

"El verdadero lujo no es tener más cosas, es tener menos miedo de ser tú misma", es el lema de Guiomar Alfaro.

Con un estilo cercano, poético y profundamente humano, la obra pretende ser de ser tú misma un homenaje a todas las mujeres que alguna vez pensaron que ya era tarde para volver a empezar. Un canto a la autenticidad, la sororidad y la belleza que nace de las experiencias vividas.

La primera presentación oficial de 'El lujo de ser tú misma' tendrá lugar el 18 de octubre a partir de las 18:30 horas en el Hyatt Castellana de Madrid.