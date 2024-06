El corte de pelo que adelgaza todo tipo de rostros y que no dejarás de ver esta primavera

Las tendencias no paran de cambiar. Cada temporada las grandes firmas de moda marcan el estilo que se verá en las calles y que las más fashionistas incorporan a sus armarios. Prendas, accesorios, zapatos... todo va cambiando, incluso los cortes de pelo.

En los últimos meses hemos visto como las grandes seguidoras de la moda y las tendencias se han sumado al corte de pelo que arrasa en el streetwear. Un peinado de lo más cómodo para el día a día y que favorece a todo tipo de rostros.

Estamos hablando del layered bob de los años 90. Un corte de pelo que conquistó a rostros como Jennifer Aniston y ahora ha vuelto para rejuvenecer y adelgazar el rostro mientras hace tu día a día mucho más sencillo.

Al ser un peinado por encima de los hombros es fácil de mantener y rápido de peinar. Así que si estás pensando en hacerte un cambio de look no lo dudes más y súmate a la tendencia que no dejarás de ver esta primavera.