La cantante Dua Lipa (28) fue una de las invitadas de los Globos de Oro 2024 con mejor puntuación en las listas de los mejores vestidos de la gala de entrega de premios de la industria del cine y la televisión, que se celebró en Los Ángeles el pasado domingo. La artista londinense, que estaba nominada por su canción 'Dance the Night', de la película 'Barbie', desfiló con un maravilloso vestido negro estilo 'old Hollywood' y silueta sirena de terciopelo negro y seda. Estaba hecho a medida de Daniel Roseberry para Schiaparelli (con motivo de huesos dorados bordados en el cuerpo) y unas joyas a juego muy llamativas: un collar 'vintage' de Tiffany & Co., concretamente, sacado de su archivo de 1962.