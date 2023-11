La sección de cosmética de Lidl se ha convertido en un auténtico paraíso para los amantes de la perfumería y el cuidado facial. La cadena de supermercados cuenta con un amplio catálogo de productos de gran calidad y a precios muy bajos que son perfectos para cuidarnos sin vaciar nuestros bolsillos.

Son muchos los que han caído rendidos ante un perfume que está arrasando en ventas y que es el clon de uno de lujo. Estamos hablando de la colonia 'Suddenly D´Elle' de Lidl que se caracteriza por su aroma floral compuesto por jazmín, rosa y lirio del valle que se mezclan con notas frutales como la pera y el melocotón que aportan ese toque más fresco y dulce, sin dejar de lado unas sutiles notas amaderadas.

Las expertas en fragancias no han dudado en encontrar un enorme parecido con el perfume For Her de Narciso Rodríguez que cuesta más de 60 euros.

Una de las cosas que más gusta de este perfume, además de su aroma es su durabilidad, que no pierde intensidad con el paso de las horas. Por lo que con muy poca cantidad es más que suficiente. Su precio es de 5,99 euros.