La diseñadora valenciana Pepa Salazar puede presumir de ser una de las pocas creadoras españolas que ha vestido a dos súper estrellas de la música internacional. Una de ellas, de fulgor más reciente es Rosalía, que lució sus modelos en la presentación de su álbum 'Motomami'; la otra, la auténtica ‘reina del pop’ durante décadas: Madonna. La cantante estadounidense acaba de anunciar en sus redes una colaboración con el cantante Sam Smith y lo ha hecho con un vestido de la reciente colaboración de Salazar con la firma Bershka, del grupo Inditex.

Para Salazar, que una estrella como Madonna haya elegido uno de sus diseños "es un honor. Es uno de los iconos más relevantes del pop, que incluso ha influido en cambios sociales. No puedo sentirme más que halagada", dice a Levante-EMV, del grupo Prensa Ibérica. Sobre esta colaboración, recuerda que Madonna "me escribió por Instagram y decidí mandarle un par de looks. Admiro muchísimo su trabajo y lo que ella significa, he tenido mucha suerte", dice al respecto.

Para Salazar la edad no es una cuestión especialmente relevante. Aunque la firma de su colección parezca destinada a una clienta más joven, la diseñadora sostiene que "la edad es algo relativo, lo importante es que conectes con las prendas y que te hagan sentir bien".

Colección cápsula

Sobre esta colección explica que "tuvimos un primer planteamiento para ver qué prendas saldrían y, aunque las he ido variando según el proceso creativo, lo más importante era ser consciente de que eran prendas para el gran público, tenían que sentar bien a cuerpos muy diferentes".

Esta colección "recoge las señas de identidad de mi marca como nudos, asimetrías, drapeados y retorcidos. He diseñado el 100% de las prendas sobre maniquíes y cuerpos diferentes y creo que se nota en el resultado". Hay una parte de vestidos en lycras y mesh (transparentes y ajustados), también looks en tela vaquera con desgastados en tonos marrones polvorientos o en rosa y morado con detalles de spray blanco. El lado más casual son los polos oversize (tallas más grandes) con efecto desgastado. Los accesorios en forma de lazo en purpurina rosa y el bolso corazón en carey son una parte importante de la colección así como el zapato deportiva con tacón "que le da un tono más disruptivo", explica la diseñadora.

Por ahora, Salazar no se plantea un nuevo trabajo con otra súper estrella. Y tampoco tiene a personalidades ‘fetiche’ a los que gustaría vestir: "Disfruto mucho haciendo proyectos colaborativos en los que tengo libertad creativa".

Sobre la posibilidad de vestir a la reina Letizia, uno de los personajes más codiciados por los diseñadores, asegura que "no estoy muy segura de ser lo suficientemente protocolaria. No sé si se sentiría cómoda y al final es lo mas importante", concluye.