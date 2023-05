Nueva York vivió esta noche una de las noches más importantes del mundo de la moda. El Metropolitan Museum of Art se visitó de punta en blanco para celebrar la alfombra roja de la Gala Met que este año homenajeaba al káiser de la moda Karl Lagerfeld.

Karl Lagerfeld: A Line of Beauty era la temática de este año y la expectación era máxima. El listón estaba muy alto y se esperaban grandes looks teniendo en cuenta la gran trayectoria profesional del diseñador.

De todos los asistentes al evento, hay una que se está llevando todos los aplausos por su elección y no es otra que Penélope Cruz. La actriz española apareció vestida de novia, optando por un vestido de gasa con capucha y enjoyado. Una elección con la que recurrió al archivo del diseñador eligiendo un vestido de la colección de primavera/verano 1988 de Chanel. Este diseño apareció en la pasarela de la mano de la supermodelo francesa Inès de La Fressange.

Penélope Cruz le ha querido añadir un cinturón a juego con el logotipo de la doble C de Chanel, además de una hebilla de perla, todo ello en honor al difunto director creativo de la casa, Karl Lagerfeld.

Penélope Cruz fue además una de las coanfitriones de la gala. La actriz compartió protagonismo con la actriz y guionista Michaela Coel, el extenista Roger Federer y la cantante Dua Lipa. Los cuatro fueron los rostros escogidos este año como anfitriones de la gala.

La actriz trabajo en muchas ocasiones con el diseñador alemán. Por este motivo, su presencia en la Met gala de esta año tenía una relevancia especial. Además de la elección del vestido, Penélope quiso rendirle su particular homenaje en su cuenta de Instagram compartiendo algunas fotografías de ambos trabajando juntos. "My dear Karl, I hope you are feeling the love. I know you are." ("Mi querido Karl, espero que estés sintiendo el amor. Sé que lo harás"), escribió unas horas antes del evento.

La suya no fue la única presencia española en la Gala Met. El actor Manuel Rios volvió a asistir este año como invitado. En 2022 hizo su primera aparición en la alfombra roja y esta año ha repetido la experiencia con un traje con el que ha rendido todo un tributo al diseñador.

El protagonista de 'Élite' escogió un diseño inspirado en los años setenta que perfectamente podría haber llevado Lagerfeld. Un look creado por el director creativo de Karl Lagerfeld y se compone de una chaqueta camisera de sarga de lana, de carácter casual y con una estética tipo bomber, acompañada de una camisa de algodón de cuello alto con corbata con unos broches y un fajín de satén de seda.

La parte de abajo recrea al milímetro cualquiera de los trajes que el diseñador alemán llevó en muchas de sus apariciones públicas con un pantalón de pernera estrecha con una abertura en el bajo. Los acompaña con unas clásicas botas de efecto brillante.