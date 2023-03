La fiebre por lo vintage ha llegado a la industria de la moda para quedarse. Aquellas prendas que juramos no volver a lucir han regresado a nuestro armario sin que casi nos demos cuenta: sutiles hombreras, sencillas bailarinas o bolsos baguette con un sin fin de abalorios forman parte de nuestros 'looks' diarios. La moda es cíclica, y las expertas están hartas de decírnoslo: ojo con deshacernos de la ropa que ya no utilizamos porque todo vuelve y ahora vas a estar arrepentida de desechar aquella chaqueta dosmilera que dabas por "muerta".

Esta tendencia no se escapa a los ojos de las grandes casas de moda. Es el caso de Zara, que no solo ha querido recuperar una prenda que fue de las más vendidas en el pasado, sino que ha aprovechado para homenajear al patriarca de esta casa, Amancio Ortega, con un sentido tributo en forma de prenda de ropa. El secreto para evitar que la lavadora estropee tu plumífero Ortega comenzó su andadura en el mundo de la moda creando batas de casa en una tienda en A Coruña en 1975. El resto, como ya podéis imaginar, es historia. Marta Ortega, hija del anterior, y quien lleva las riendas de Inditex desde hace poco menos de un año, ha querido dedicar una colección especial a su padre, por lo que Zara a reversionado la tradicional bata que lo elevó al Olimpo de los empresarios y ha sacado a la venta varias versiones de esta prenda que ya ha triunfado entre los compradores. La pieza sale a la venta por un precio de 59,95 euros y está hecha de organza en color rosa empolvado. Cuanta con un lazo en la zona del cuello con la que poder ajustarla. Además, la marca ha sacado varios modelos de capas en tul que te ayudarán a completar tu próximo look de invitada para los eventos que vienen esta primavera. Si quieres hacerte con alguna de estas piezas debes darte prisa, porque están triunfando y ya es difícil encontrar talla.