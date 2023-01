Nuria Adraos, la reina de los maquillajes virales: "No he soltado el lápiz desde los 2 años"

No es nada nuevo que los humanos se pinten el cuerpo. Lo venimos haciendo desde la prehistoria. Un poco de arcilla, de cenizas o de carbón nos han adornado para salir a cazar, enfrentarnos con la tribu de al lado o celebrar ciertos rituales. El 'body paint', como lo llamamos ahora en occidente, fue una de las primeras formas de expresión del ser humano. Desde las culturas precolombinas hasta nuestros días ha evolucionado bastante, y hoy es una de las maravillas artísticas que más triunfan en las pantallas que todos llevamos en el bolsillo. Por eso, TikTok acaba de reconocerle el mérito en los últimos Premios For You Fest, celebrados el mes pasado, a uno de sus perfiles con más seguidores en la categoría de Moda y Belleza.

Detrás de Nuria Adraos Make up está la joven maquilladora del mismo nombre, nacida en Valencia en el 2000, que en menos de dos años ha logrado casi cinco millones de incondicionales que se quedan embobados mientras clava con sus lápices y pinceles algún personaje de Disney, de la factoría de Pixar o de Tim Burton.

Un busto no es un papel en blanco, la piel se mueve y tiene sombras y relieves, como las clavículas o el pecho. La dificultad es mucho mayor, sobre todo porque Adraos lo hace frente a un espejo y a mano alzada, sin calcos ni trucos. Sus vídeos son una fantasía prodigiosa.

"Tardo una media de ocho o nueve horas en cada uno de mis maquillajes", cuenta la artista, que llegó a TikTok de casualidad y por 'culpa' de la pandemia. Está contenta por el galardón, pero para ella el premio es poder seguir haciendo lo que le gusta. "Y seguir pasándomelo bien", insiste.

Artista desde los 2 años

Y eso fue así desde antes de llegar a las redes sociales. Porque Nuria dibuja desde antes de tener uso de razón. "No he soltado el lápiz desde los 2 años. A esa edad ya cogía bien el lápiz", observa orgullosa, porque al parecer en su familia son todos así, "muy artistas". "Mi padre dibuja super bien y talla madera super bien... es carpintero. Mi madre cose, ella me hizo el vestido [de satén rosa, a juego con la melena 'pink' de Nuria] para la gala de TikTok. Y mi hermana también dibuja muy bien", comenta.

Al maquillaje llegó también pronto, con 11 años. "Hicimos una representación del musical de Broadway 'Cats' y vinieron unos estudiantes a maquillarnos, y sacaron toda la parafernalia... Siempre me había gustado el arte, pero no tenía claro qué quería estudiar, pero al ver que el maquillaje podía ser un trabajo, lo tuve claro. Llegué a casa y se lo dije a mi madre", recuerda. Esta le regaló un maletín de pinturas y al acabar la ESO hizo un grado medio de estética. Empezó a trabajar y se pagó un máster en una academia en la que acabó dando clases.

Y llegó la dichosa pandemia, que en su caso fue la chispa adecuada, justo en el preciso momento. "Grababa día sí y día no. Era la única manera de sobrellevar el encierro. Me maquillaba y me hacía fotos y vídeos por puro entretenimiento. Había intentado probar en las redes, y me abrí un canal de Youtube. Pero aquello no chutaba", rememora.

"En aquella época todos estaban en TikTok pero yo no quería, soy mucho de ir a la contra. Pero mi madre se abrió una cuenta para hacer un reto y luego yo pensé que podría subir mis vídeos", cuenta. "Descubrí que no los tenía que cortar y pegar, que se editaban solos... y así fue como se convirtió en mi nueva herramienta de trabajo", confiesa la maquiladora, que tuvo que dejar de dar clases: "Llegaba del trabajo a las ocho y media y me ponía con los vídeos. No me daba la vida. Cogí un representante y me tiré a la piscina", cuenta.

Millones de visualizaciones

Sus vídeos fueron virales desde el principio, y algunos han superado con el tiempo los 18 millones de visualizaciones. "Cada vez que actualizaba tenía 100.000 visualizaciones más, 100.000 seguidores más... algo que no me pasó en Instagram hasta que Cabronazi compartió mi vídeo de Scar", reconoce. De los 5.000 seguidores pasó a casi 400.000 en esta red social, que ella usa como repositorio de las fotos 'finish' de sus trabajos en TikTok, donde además de mostrar el proceso de dibujo con maquillaje al agua o en crema suele interpretar y poner voz a personajes, como Úrsula, de la 'Sirenita'; Maléfica, Bob Esponja, Shrek, Cruella o Stitch.

"Los dibujos animados me vuelven loca", asegura la joven que siempre suele encabezar sus clips con un "Canelita en rama, nena" o un "Vamos a echarnos unos jajas", los lemas preferidos de la maquilladora, que ahora se está formando en teatro. "Me encantaría ser actriz", dice, aunque como creadora de contenido "se cobra exageradamente bien y además eres tu propia jefa", admite.

"Sin filtros"

De vez en cuando también sube algún vídeo de maquillaje convencional ("Tengo un truco infalible para que parezca que te has puesto morros": ver el siguiente clip), o desmaquillándose ("A la gente también les flipa eso"), o de sus nuevas agendas 2023 con su imagen, o simplemente "yo 'charrando', porque no tengo filtros", dice. Otras veces, muestra sus campañas de publicidad para Pepsi, para Prime Video o Disney+, o de sus propias paletas de sombras.

Está tan acostumbrada a dibujar al revés, frente al espejo, que ahora le cuesta hacerlo sobre el papel, como el común de los mortales. Para algunas de sus creaciones se ayuda de prótesis y pelucas que ella misma realiza. Pero si tiene que decir cuáles le cuestan más son precisamente "los dibujos hiperrealistas, como el de 'La Casa de Papel' ["mi primera Nairobi parecía Paz Padilla", reconoce] o los de Harry Poter", confiesa.

Debido al éxito de la serie de Netflix 'Miércoles', ahora uno de sus últimos trabajos [y lleva más de 300 en total], el de la joven gótica de la familia Addams, se ha aupado entre sus 'hits' más vistos.

La que se metió en esto de las redes por gente como la 'youtuber' Andrea Compton, o 'streamers' como AuronPlay, IlloJuan o Ibai Llanos, desmiente que el trabajo de creador de contenidos sea sacrificado. "Sí que es duro, porque hay momentos de mucho trabajo, como en Navidad. Pero aunque esté dedicada todo el día, yo no estoy picando en la mina ni barriendo las calles. Lo único que sacrificas es tu salud mental", observa la artista, que confiesa que ya sufría de ansiedad antes de subir vídeos a TikTok y que ha necesitado terapia para "gestionar todo esto, tener tantos seguidores y no creerte una Lady Gaga; gestionar que todo el mundo pueda opinar de ti, comentarios muy feos; saber decir que 'no' a según qué trabajos..., para no perderte a ti ni a tus principios. Para muchos ya no soy Nuria, la maquilladora, sino Nuria, la famosa", remata.