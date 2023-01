Las rebajas de invierno están a la vuelta de la esquina. Una vez pasada la emoción del día de Reyes, llega el momento de preparar la cesta para hacerte con las mejores gangas. Aunque el día oficial en el que arrancan los descuentos es el día 7 de enero, son muchas las firmas que ya se adelantan unas cuantas horas.

Inditex dará el pistoletazo de salida a las rebajas este viernes 6 de enero. A lo largo de la tarde, en la página web de las diferentes marcas, podrás seleccionar tus prendas favoritas a precios muchos más bajos.

Las tiendas físicas de Zara y el resto de firmas del grupo arrancan su período de descuentos mañana, pero hoy podrás adelantarte al resto. A partir 19:00 horas podrás encontrar grandes rebajas en su página web. Uno de los trucos que te recomendamos es que estés pendiente 5 minutos antes de que empiece para así ser una de las primeras en conseguir tus prendas favoritas y que no te quedes sin ellas. Pero puedes ser incluso más rápida y hacerte con tu whislist una hora antes que el resto. Para los usuarios de la aplicación empiezan a las 18:00h.

Si cuando entres a la aplicación, ves que tus favoritos no están de rebajas, no desesperes. Espera una hora a que las rebajas estén disponibles en la página web. Ahí podrás encontrar cosas con descuentos que la app no tiene.