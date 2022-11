La valenciana que transforma a Rosalía

"Yo me transformo", canta Rosalía en 'Saoko' para proclamar que ella ya no es ni la de Los ángeles ni la de El mal querer. La transformación de la 'Motomami que no hace tanto se subía a los escenarios acompañada de una guitarra flamenca ha sido musical pero también estética. Y a esto último ha contribuido decisivamente Pepa Salazar, una diseñadora valenciana que se ha encargado de conformar el vestuario que Rosalía ha lucido en su última gira y los ocho que llevó cuando presentó su nuevo disco a través de una red social ante cientos de miles de personas. Sobre este último proyecto habla hoy Salazar en la Mutant como parte de la programación del festival La Cabina.

Desde "Juro que" Salazar estudió en el Instituto Europeo de Diseño (IED) y empezó a trabajar en el equipo creativo de Loewe, pero ya en 2013 presentó su primera colección en el Samsung EGO durante la Semana de la Moda de Madrid. Se llevó el premio Mercedes-Benz Fashion Talent, repitiendo galardón al año siguiente, y en 2017 fue finalista de los premios Who’s on Next de Vogue España. Su relación con Rosalía comenzó en 2020, cuando la artista decidió vestir una de sus creaciones en el vídeo 'Juro que'. "Su equipo se puso en contacto con nosotros -explica Salazar a Levante-EMV, del grupo Prensa Ibérica-. Me dijeron que querían hacer este vídeo conmigo y que me daban total libertad. No hubo una premisa concreta, ni unas indicaciones estrictas. Yo presenté una propuesta y adelante". La cantante quedó tan satisfecha con el trabajo de Salazar que decidió que fuera la valenciana la diseñadora de los ocho vestuarios diferentes (más los de sus bailarines) que iba a mostrar en la novedosa presentación de sus canciones a través de un directo en Tiktok que tuvo lugar el pasado mes de abril. Pepa apenas tuvo un mes para prepararlo todo. "Solo sabíamos que el disco se llamaba Motomami pero no habíamos escuchado las canciones porque todo el proceso se estaba haciendo con mucha discreción -relata-. Pero siempre digo que lo importante es tener empatía hacia la persona a la que estás vistiendo". La filosofía de la diseñadora cuando ha trabajado con Rosalía, al igual que cuando lo ha hecho con Nathy Peluso y ahora con Aitana, es que el vestuario ha de ser la última de las preocupaciones de las artistas. "Son personas que se exponen a un montón de público en una situación en la que tienen que estar hiperconcentradas -explica-. La ropa lo único que tiene que hacer es hacerles sentir más poderosas, resaltar la personalidad, facilitarles el movimiento, que se vean bien en cámara… No has de volcar las ideas que tienes tú en la cabeza, estás diseñando para alguien". El despliegue de 'looks' de Rosalía en aquel directo en TikTok que fue seguido por cientos de miles de personas fue impresionante. Vestidos con transparencias, botas por encima de las rodillas, grandes plataformas, peluca, mallas, culotes, bikinis, top cut out.... "Hicimos todo el styling, hasta los cascos", recuerda Salazar, quien reconoce la presión que implicó aquel proyecto. "Pero también lo disfruté muchísimo -afirma-. Me encantan los retos y fue increíble crear algo con una persona a la que de verdad admiras". Evolución constante Además de su música, una de las cosas que más admira Salazar de Rosalía es que la catalana es una artista en constante evolución y a la que le encanta experimentar con todo, "llevar la estética al límite. No solo con la música, sino con el vestuario, con la puesta en escena, con la estética… Es una persona capaz de asimilar muy bien la identidad, la cultura pop y estar siempre creando algo". La diseñadora insiste en la importancia de la conexión, más allá de lo profesional, que ha de establecer la persona a la que va a vestir. "Me tiene que gustar la persona y tiene que haber una relación de respeto por ambas partes -defiende-. Con Aitana por ejemplo también disfruto mucho trabajando porque es muy fácil". Igual que Rosalía el 16 de julio en la Marina Sur, también Aitana llevó los diseños de Pepa en su concierto de València del 8 de septiembre. Ahora la diseñadora valenciana prepara en el vestuario que lucirá la intérprete de 'Mon Amour' en su gira latinoamericana al mismo tiempo que trabaja en su nueva colección. Pero su proyecto más inmediato es la presentación este jueves de sus nuevos diseños en Ekseption, la tienda de Madrid donde podemos encontrar sus propuestas sofisticadas y minimalistas, sus siluetas asimétricas y deconstruidas y su reivindicación del feminismo y la transgresión a través de la moda.