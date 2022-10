La celebración más terrorífica (y una de las más divertidas) del año es también una ocasión perfecta para lucirse con el mejor disfraz. Vence el miedo, saca tu lado oscuro y prepárate para ser el centro de atención con tu look, gracias a los consejos de peluqueras expertas. Se dice que, en la noche de Halloween, los espíritus vagan por las calles y las brujas hacen sus conjuros a la luz de la luna llena. Está claro que nadie quiere perderse una fiesta como esta y hay que estar a la altura. Por eso, hemos pedido consejo profesional a expertas en tendencias, para encontrar peinados que sean tan oscuros como fabulosos.

¿Quién dijo que en el infierno no hay estilazo?

Pumpkin hair

Las calabazas son uno de los elementos más distintivos de Halloween y sirven de inspiración para numerosos looks. A algunas personas, incluso, se les suben directamente a la cabeza, como demuestra el 'Pumpkin Head Challenge' de TikTok. Aquí va una propuesta más glamurosa, pero sin perder un ápice de esencia mágica. "Una melena vibrante en tonos rojos y naranjas será un éxito asegurado. Para no comprometer el color de tu melena, puedes utilizar coloración efímera o, directamente, una peluca, aunque recomiendo que tenga cierta calidad para que el resultado sea lo más real posible. Para darle un giro extra a tu look, puedes decorar la melena con detalles y accesorios temáticos", explica Charo García, directora de Ilitia Beauty & Science, en Balmaseda (Bizkaia).

Miedo y sofisticación

Si quieres sumarte a la fiesta, pero de una forma más sutil, esta coleta decorada es para ti. Como señala Mª José Llata, directora de Peluquería Llata Carrera, en Santa Cruz de Bezana (Cantabria): "Los looks de Halloween también pueden ser minimalistas y sofisticados, como es el caso de esta coleta baja y pulida, sobre la que parece que han tejido una telaraña. Para conseguir el mejor resultado, haz primero la coleta y, a continuación, utiliza una aguja de peinado para ir pasando una cuerda negra entre los mechones superficiales. Para acabar, aplica spray fijador y un toque de brillo".

Una vuelta a los clásicos

Los espantapájaros han sido protagonistas de numerosas películas de terror a lo largo de la historia y pueden darnos mucho juego en Halloween. "Este recogido en forma de corona trenzada es ideal para complementar un disfraz como este. La clave está en el acabado deshecho, con pelitos sueltos y los dos mechones que enmarcan el rostro. Tampoco pueden faltar los detalles de las flores y las ramitas de paja, para poner el broche de oro. El maquillaje marcará cómo de tenebroso es nuestro disfraz, ¡es realmente versátil", apunta Charo García, de Ilitia Beauty & Science.

Originalidad sin límites

El cabello largo ofrece muchas posibilidades a la hora de crear looks de Halloween, algunas tan originales y terroríficas como esta enorme araña. "El cuerpo de la araña lo podemos conseguir con dos moños, dentro de los cuales podemos colocar un relleno para que aguante la forma. Las patas están hechas con trenzas finas y un producto de fijación muy alta, para lograr este efecto tan espectacular. En este caso, se necesita una buena cantidad de cabello con el que poder trabajar, pero siempre se pueden utilizar extensiones para ganar longitud y volumen", explica Mª José Llata, de Peluquería Llata Carrera.