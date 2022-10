Encontrar nuestro estilo vistiendo lleva su tiempo. Conseguir dar con prendas que nos sienten bien y con las que no sintamos a gusto no siempre es fácil. A veces, aunque encontremos un estilo con el que nos sintamos identificados no somos capaces de seguirlo porque las prendas no terminar de convencernos en nuestro cuerpo. La ropa es un arma que nos ayuda a sentirnos seguras y cómodas. Además, ayuda a disimular las partes de nuestro cuerpo que menos nos gustas y resaltar aquellas que consideramos nuestros puntos fuertes. Si lo que quieres es disimular la barriga y lucir cintura, aquí tienes unas cuantas ideas que te ayudarán a conseguirlo:

Opta por vestidos o camisas anudadas Si lo que pretendes es disimular barriga no abuses de tejidos elásticos muy ajustados. Opta por prendas más sueltas o de tejidos gruesos que ayudarán a resaltarán tu figura sin marcar la grasa abdominal. Un truco estupendo para ello son los vestidos o camisas con un nudo en la cintura, da igual si son anchos o un poco más estrechos, el nudo disimulará la barriga y tu figura quedará estilizada. Hazte con jerséis de lana largos Siempre son un buen aliado y te dan mucho juego. Combina un vestido de lana o punto ancho con medias oscuras y unos botines de tacón, no marcarán tu tripa y además tus piernas se verán más largas y estilizadas. Juega con prendas asimétricas Los vestidos o blusas con cortes rectos marcan mucho más el contorno de nuestro cuerpo. Sin embargo, las prendas asimétricas juegan con nuestro volumen, por lo que son una elección ideal si quieres disimular barriga. Partes de arriba larga y coloridas La longitud de la prenda superior es un factor decisivo a la hora de disimular o marcar tripa. Las miradas se dirigen a la parte donde acaba la prenda, si quieres disimular la barriga, mejor elije ropa que acabe un poco más abajo, a la altura de la cadera, aproximadamente. Jugar con los colores también te ayudará ya que centrarás la atención en otras partes de tu figura. Por ejemplo, combinar un top muy claro con un pantalón muy oscuro centrará la atención en tu zona abdominal. Es mejor que hagas un contraste de colores más gradual, disimulará la tripa de forma notable. Bodies o fajas La ropa interior también ayuda a enfatizar la figura. Puedes optar por bodies que reduzcan un poco tu contorno abdominal y, a la vez, enfaticen otras partes de cuerpo, como la cintura o el pecho. También puedes optar por usar alguna faja reductora que se ajuste bien al cuerpo. Pantalones de talle alto Las prendas de tiro alto siempre favorecen más pero, si en tu caso lo que buscas es disimular tripa, son perfectas para ti. Te sentirás más cómoda y lucirás más estilosa.