El veranillo adelantado de este año nos ha pillado con los deberes sin hacer. Con temperaturas elevadas para esta época no hay ni una persona que no haya hecho ya el cambio de armario.

Lo saben hasta nuestras Influencers de confianza, que ya nos muestran sus looks más fresquitos para la nueva temporada. Y entre tanto croché, tanto bermuda y tanta gorra vintage no se nos ha escapado que la tendencia,en cuando a zapatos se refiere, es la de sandalias con un poco de tacón, a poder ser cuadrado, y en colores vivos, un must para esta temporada.

Lo saben desde Alexandra Pereira, hasta Dulceida, pasando por María Pombo, es decir, Influencers de todos los estilos. Así que nosotros nos hemos encargado de buscar un clon a bajo precio que pueda ser adquirido por todos los bolsillos. Di adiós a las incómodas plataformas, que te hacen el pie muy grande y no son 'todoterreno'.

Y, por supuesto, nuestro mejor amigo en cuanto a gangas se refiere no puede ser otro que Inditex. La súper-compañía de Amancio Ortega ya ha presentado la nueva colección, y entre todas sus tiendas destaca la marca Pull & Bear: juvenil, desenfadada, un poco hippie y con todas y cada una de las tendencias del momento.

Aunque tiene gran variedad de calzado que nos pirra, nosotros nos quedamos con estas sandalias por 22.99 euros que son justo lo que estabas buscando.

Lo hay en hasta seis colores, todos muy vivos, que son perfectos para la época. Las tiras por detrás del talón permiten tener el pie sujeto y seguro, y el tacón no parece para nada incómodo, es bastante 'soportable', con solo 6,5 cm de altura.