El hijo mayor de los Beckham, Brooklyn y su pareja desde hace un par de años, la modelo y actriz Nicola Peltz se han dado el sí quiero el pasado fin de semana. Dos grandes fortunas que se han unido en un enlace que ha costado la friolera de 3,5 millones de euros.

La joven pareja ha escogido una de las fincas el magnate norteamericano Nelson Peltz posee en Palm Beach, Florida. Frente al mar, en un escenario de ensueño, Brooklyn y Nicola se han unido en matrimonio por el rito judío- por deseo expreso de la familia de ella-.

La principal protagonista de la lujosa ceremonia, además de la novia, Victoria Beckham, que ejercía de madrina. El look escogido para la celebración ha causado gran sensación por salirse de lo que habitualmente dictan los cánones para el vestuario de la madre del novio.

La diseñadora sorprendió con un modelo 'sleep dress' en satén plateado que le ajustaba como un guante. El vestido era un corte evasé, elaborado en satén gris plateado y decorado con encajes de un tono más oscuro en el escote (en pico y de finos tirantes) y en la espalda.

Se trata de un nuevo vestido de su colección prefall 2022, que presentó públicamente en las pasarelas el pasado mes de enero y se espera que pronto este a la venta pero aun precio no disponible para todos ya que se espera que supere los 1.000 euros debido a la calidad de su tejido y su diseño.

Para el resto de los mortales, que no pueden permitirse pagar ese dinero por un vestido, Primark tiene la solución. Podrás imitar el look de la reina de la moda en su versión low cost con diseño muy similar. Se trata de un vestido plata de tejido satinado con detalles florales en Jacquard, de tirante fino y escote en ‘V’. La parte superior del patrón es algo más entallada y el resto de la prenda cae en vuelo.

Si quieres copiar el look de Victoria Bechkam no tardes mucho en acudir a tu tienda Primark más cercana y buscar este parecido diseño porque, de momento, todavía no podrás conseguirlo online.