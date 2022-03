Primark se ha convertido en la alternativa perfecta para ir a la última sin gastar demasiado dinero. La cadena irlandesa nos acerca la moda a precios asequibles para todos los bolsillos y nos permite hacernos con prendas de pasarela sin que tengamos que invertir mucho dinero.

De hecho, acaba de sacar un accesorio que bien podrá ser un producto de lujo. Primark conquista el street style con este maxibolso de mano que imita un diseño de Bottega Venetta. Un accesorio que promete ser la tendencias de esta primavera.

El bolso está disponible en dos colores. Concretamente en blanco y rosa palo, dos tonos muy primaverales con los que le darás ese toque trendy a cualquier look. Además, como se puede ver en su cuenta oficial de Instgram, el diseño tiene a juego unas bonitas sandalias.

Su precio es de sólo 12 euros y es perfecto para combinar con cualquier outfit. Podrás ponértelo con unos vaqueros para un look más casual o combinarlo con un vestido negro de fiesta para darle un toque de color. En definitiva, el complemento perfecto que no debe faltar en tu armario. No solo por su diseño sino por su comodidad. Es muy espacioso y además de llevarlo a modo de clutch viene con una cadena para llevarlo también al hombro.

Este diseño de Primark recuerda muchísimo al diseño de la marca de lujo Bottega Venetta. El original es un modelo que ha triunfado entre las grandes celebrities e influencers del mundo de la moda pero que está al alcance de muy pocos bolsillos. Su precio es de 2400 euros pero gracias a Primark puede ser tuyo por muy poco dinero.

La cadena irlandesa no tiene tienda online así que sólo podrás hacerte con este asequible bolso si te acercas a tu tienda Primark más cercana.