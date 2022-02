El Carnaval está a la vuelta de la esquina. Música, color y muchos disfraces están aterrizando en las calles de toda España para llenar de vida y alegría a grandes y pequeños. Si tú también eres de los que vive al máximo esta celebración y cada año te rebanas los sesos para vestirte con el disfraz más original, aquí tienes una ayuda con varias ideas de los atuendos que serán tendencia este año 2022.

En todos ellos tienes la opción de hacerlos tú mismo o de, si eres un poco más perezoso, comprar unos cuantos accesorios para culminar tu disfraz. No requieren mucha elaboración y te convertirán en las estrella de los Carnavales. ¡Toma nota!

Tanxugueiras

Se han convertido en las grandes protagonistas en lo que llevamos de año. De hecho, ya se han empezado a ver los primeros disfraces de Tanxugueiras en las celebraciones previas y es que además de ser muy sencillo, es la tendencia del momento. El disfraz acepta todos los estilos, es decir, que tanto puedes llevar un vestido negro como base, como una falda y un top con encaje como un suéter más abrigado, todo vale con tal de que el color sea negro.

Los complementos son una de las piezas clave del outfit Tanxugueiras. Hazte con collares y pendientes dorados y cuanto más grandes sean mejor. También puedes superponer diferentes collares más finos y con distinto largo para cubrir la parte del escote, y que este quede más decorado.

Uno de los peinados más reconocibles de este disfraz es la larga trenza que lleva Aida Tarrío durante la actuación del Benidorm Fest. En este caso, quien tenga el pelo lo suficientemente largo puede resolver el asunto sin mayores complicaciones porque la trenza es una de las de toda la vida.

Para quien tenga un cabello más rebelde y muchas ganas de parecerse a ella, le recomendamos que se compre una coleta postiza en Aliexpress, Amazon o similares y una vez colocada la trence.

El maquillaje es lo más icónico, lo más reconocible y por lo tanto, lo más difícil del disfraz. Que no cunda el pánico, porque algunas Youtubers ya se han animado a recrearlo a través de sencillos pasos.

Por lo que parece, con un eyeliner negro, el material conocido como "pan de oro", y mucha precisión, se podría solventar el maquillaje. De todas maneras, aquí os dejamos una de las recreaciones, en este caso, de la creadora de contenido Malöserá.

Kim Kardashian en la Gala Met

La empresaria se convirtió en la gran protagonista de la Gala Met al aparecer vestida de esta guisa. Cubierta de negro, de la cabeza a los pies, Kim Kardashian apareció un mono negro ajustado con guantes largos, acompañado por botas leggins de punta fina y tacón alto. El pelo vino acompañado de un postizo que llegaba al suelo, con una cola cuadrada y abierta en dos piezas. Al look sumó una máscara completa que no dejó ver ni un milímetro de su rostro.

Como ves, no necesitaras mucho para convertirte por un rato en la estrella del clan de las Kardashian.

Materiales

Camiseta negra

Guantes de tela

Leggings negros o bodi completo

Tela negra

Media negra

Aguja e hilo

Pasos

Usa la parte ancha de unos pantis para hacer una máscara completa para la cabeza, como la de los atracadores, que la cubra al completo. Corta el sobrante de la media y cose hasta dejar solo una abertura superior por la que sacar una coleta. Toma la camiseta y cose, en los dos laterales de la parte interior, dos tiras largas de tela que formen una cola. Viste a la niña completamente de negro y coloca encima la camiseta con los apliques de tela. Termina colocando la capucha.

El juego del calamar o La casa de Papel

Sin ninguna duda uno de los disfraces más recurridos este Carnaval. Ya fue todo un éxito durante las celebraciones de Hallowen y todo apunta que en los próximos días los monos rojos o los chándales numerados recorrerán las calles de nuestro país.

Don Disfraz, la mayor tienda de disfraces de España con sede en Ponteareas, y que sirve de termómetro para esto de las tendencias en cuanto a disfraces, tiene ya tanto en su tienda física como online un buen catálogo inspirado en los atuendos de 'El juego del calamar', algunos de ellos ya agotados.

Amazon también ofrece opciones para emular a la serie de ya tiene a la venta todos los atuendos que aparecen en la serie. En la web podrás encontrar desde el ya mítico chándal de los jugadores hasta las diferentes máscaras que visten los hombres del mono rojo. Sus precios van desde los 6 hasta casi los 60 euros y aunque por lo de pronto ninguno está agotado, todo indican que serán un éxito de ventas.

Otro de los disfraces que nunca falla en esta celebración es el de 'La Casa de Papel'. Las máscaras de Dalí y los monos rojos serán un éxito asegurado otro año más.

Test de antígenos

El gran protagonista de los últimos meses no podía faltar en las celebraciones de Carnaval. El disfraz de test de antígenos está siendo todo un éxito. La tienda Don Disfraz los ha puesto a la venta hace apenas unos días y ya están agotados en su página web. Hay lista de esperar para hacerse con uno de los productos más codiciados de estas navidades.

Si no has conseguido hacerte con el tuyo, siempre puedes optar por hacerlo en casa. Es muy sencillo. Basta con vestirse de blanco y colocarse dos líneas rojas (si se quiere ser un test de antígenos positivo) o una única línea roja al lado de la línea de control (C) del test si se quiere ser negativo.

La teta de la actuación de Rigoberta Bandini

Otra de las grandes protagonistas del 'Benidorm Fest' fue la teta que acompañó a Rigoberta Bandini durante su actuación en la canción 'Ay mamá' y este disfraz ya se ha convertido en uno de los más buscados en este Carnaval.

Este puedes encontrarlo en la página web de Don Disfraz pero también puedes optar por confeccionarlo tu mismo con un par de cartulinas o un poco de goma espuma.