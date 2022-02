La alfombra roja de los Goya siempre deja looks de lo más atrevidos y este 2022, no podía ser menos. El negro ha sido el color estrella del tradicional desfile de moda de la gran fiesta del cine español, pero también ha habido actores y actrices que han querido salirse del guion y han apostado por arriesgados estilismos que han despertado multitud de comentarios entre el público presente en los exteriores del Palau de les Arts de Valencia y en redes sociales.

De un bolso artesano en homenaje al universo de Luis García Berlanga al reencuentro de varios artistas con su tierra han sido algunos de los 'guiños' valencianos que han dejado los invitados a la gala de los 36 Premios Goya durante su paseo por la alfombra roja.

La vicealcaldesa de la ciudad, Sandra Gómez, ha acudido al evento con un bolso inspirado en uno de los carteles de 'Bienvenido Mr Marshall', un complemento "artesano y berlanguiano" creación del valenciano Guillem Chanzá, según ha comentado la concejala en sus redes sociales.

Eduardo Casanova

El actor ha sido uno de los que más al límite ha llevado su estilismo. Rompedor como siempre, atrevido y transgresor el también director ha elegido un diseño de Mans, un traje negro, con dos llamativos lazos rosas -el mismo tono que con el que ha teñido el cabello- en los hombros y uno XXL con el que terminaba justo cuando finaliza la espalda.

Jorge Motos

Jorge Motos, nominado a Mejor Actor Revelación: "estar nominado y que sea en Valencia es lo más bonito. Lucas es una película valenciana, estoy con mi familia. Este es mi barrio, es donde he crecido." #Goya2022 pic.twitter.com/fvoCrzjhPI — Premios Goya (@PremiosGoya) 12 de febrero de 2022

Otro de los más jóvenes sobre la alfombra Jorge Motos, nominado a mejor actor revelación, ha apostado por una chaqueta de flores, en negro, un sofisticado "look" creado por Palomo Spain. El joven intérprete valenciano nominado a mejor actor revelación por 'Lucas' se ha mostrado "muy nervioso". "Lo más bonito --ha dicho-- una peli valenciana, en València, es muy fuerte, mi barrio, donde he crecido, con un look así tan libre. He venido a disfrutar que se lo lleve quien se lo lleve".

Carla Pereira

La extravagancia de Carla Pereira la ha llevado al límite al lucir unas orejas de conejo. La cineasta, nominada al galardón en la categoría de mejor cortometraje de animación por Proceso de selección, ha pisado la alfombra roja del Palau de les Arts con una blusa blanca, unos pantalones amarillos de color muy vivo con volantes a su lazo en el cuello, y unas orejotas verdes en la cabeza.

Verónica Echegui

Álex García y Verónica Echegui posan juntos para los medios así de favorecidos en la alfombra de los #Goya2022 pic.twitter.com/PPGwNLF2lR — Premios Goya (@PremiosGoya) 12 de febrero de 2022

Tampoco ha pasado desapercibida la actriz y directora Verónica Echegui, que ha llegado al esperado evento como un "jedi", con la cabeza cubierta con un delicado diseño de Dior acompañada de su pareja, el actor Alex García.

Paco León

Me encantan los tíos que se atreven. Genial Paco León con esas mangas faranduleras ¡a bailar! #Goya2022 pic.twitter.com/eeCQlCtAKU — Elsa 🏴‍☠️ (@elsapoveda) 12 de febrero de 2022

Paco León ha sido fiel a su estilo y también ha apostado por un atrevido look como ya hizo en la entrega de la última edición de los Premios Feroz.