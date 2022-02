No es ningún misterio: si las prendas estilo dosmileras han vuelto a nuestro armario, no podía no suceder lo mismo con el maquillaje. Lo vintage está de moda y, ¿Qué hay más vintage que unos labios rojos? Son un clásico, y aunque en estos últimos dos años, la mascarilla ha hecho que nuestros labiales cojan polvo, es el momento de hacerse con una nueva remesa de productos siempre deben estar en tu neceser. Por si te has quedado sin ideas, nosotros te proponemos cuatro y de bajo precio. Ahí van:

Rojo FIERCE Una tonalidad clásica, tirando a oscuro que favorece a todos los rostros por su polivalencia. Es de la marca Essence, en concreto es el tono 24, y se llama "FIERCE". Es un tono mate de la gama de labiales "THIS IS ME", y aunque hay hasta ocho tonos diferentes, nosotros nos quedamos con este. Lo mejor de todo es el precio: disponible por menos de cinco euros. Además es un clásico de la marca, así que seguro que estará disponible en tu tienda de cosméticos más cercana. El gloss de moda, también está en rojo En las últimas meses los brillos de labios han vuelto a nuestros neceseres. O los amas o los odias, porque lo cierto es que la mayoría suelen ser incómodos de llevar. Si eres de las primeras, estamos seguras de que conocerás el brillo de labios de Kiko Milano, que, como puedes ver en la imagen, está disipable hasta en 38 tonos. Y por supuesto también en el tono rojizo de la temporada. El precio es muy asequible, menos de ocho euros, y suele estar disponible. El Mega Matte Otra marca low cost y que, además, no testa sus productos en animales, es W7. Sus productos suelen tener muy buena calidad, y aunque a veces pueden ser algo difíciles de encontrar en tiendas físicas, suelen estar disponible en plataformas de compra de maquillaje como Maquillalia, entre otras. También cuenta con su propia web, pero es más sencillo comprarlo a través de plataformas españolas, en cualquier caso, el precio no va a superar los diez euros. El MegaLast Liquid Por último, presentamos la versión mega-low cost. Estamos hablando de este pintalabios líquido de la marca Wet n Wild, y que, a pesar de tener su propia pagina web, podemos encontrarlo en muchas cadenas de cosmética, como por ejemplo, en Arenal. El color es rojo intenso, en formato líquido y muy cómodo de llevar. El MegaLast Liquid está de rebajas y ahora mismo lo podemos encontrar por menos de cuatro euros. Esta es una buena temporada para reponer uno de los clásicos que nunca pasan de moda sin tener que gastar mucho dinero.