Las parisinas son un referente en cuanto a estilo se refiere. Paris es la ciudad de la moda y en ella se encuentran algunas de las casas de alta costura más famosas del mundo. Son fanáticos de las tendencias y lo que se agota en la ciudad del amor se acaba convirtiendo en la última moda. De hecho, las mujeres parisinas han vuelto a agotar otro producto, en esta ocasión una falda plisada de Mango. Y avisamos, todo lo que es un éxito en París suele llegar a nuestro país y repetir el triunfo.

Esta prenda rompe con todas las tendencias, incorporando un estampado novedoso pero a la vez la convierte en una falda atemporal y muy estilosa, ideal para tenerla como fondo de armario. Otro de los detalles con los que cuenta es su tiro alto y acampanado que la hace más favorecedora en todo tipo de cuerpos.

Quizá su diseño haya sido uno de los factores clave para que la falda sea una de las más vendidas en París. Da muchísimo juego para combinarla con un jersey gordito y unas botas en invierno o con un look más casual en verano. Se ha fabricado de la XXS a la XXL y su precio es de 39,95 euros así que si te gusta, no pierdas el tiempo porque apenas quedan tallas. De hecho, en la web de Mango solo está disponible la talla XXS pero que no cunda el pánico. De momento, todavía da la opción de solicitar un aviso para cuando la reponga.